Meldungen aus dem Altenburger Land

VHS bietet Flechtkurse an

Altenburg: Ende März finden an der Volkshochschule Altenburg zwei thematische Flechtkurse statt. Am 26. März fertigt Flechtwerkgestalterin Gloria Bohn mit den Teilnehmern ein „Insektenhotel“ an. Am 28. März wird eine „Kugel-bird weaving“ (oder auch „Chaosgeflecht“) hergestellt, die als Dekoration, Lampenschirm oder Pflanzgestell dienen kann. Für beide Kursen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldungen sind bis 27. Februar in den VHS-Geschäftsstellen in Altenburg und Schmölln sowie unter www.vhs-altenburgerland.de möglich.

Pittiplatsch & Co kommen nach Schmölln

Schnatterinchen, Pittiplatsch, Moppi und ihre Freunde wollen in Schmölln für strahlende Kinderaugen sorgen. Quelle: Michael Koch

Schmölln: Am 29. März um 10.30 Uhr kommen Pittiplatsch und das Schnatterinchen nach Schmölln in die Ostthüringenhalle. Mit den Original-Puppen aus dem Fernsehen wird das neue Programm „Pittiplatsch – so ein Zirkus“ gespielt. Dabei dürfen Herr Fuchs und Frau Elster, der Bär Mischka und natürlich der Maulwurf Buddelflink nicht fehlen. Dieser hat nämlich Geburtstag und alle wollen ihm etwas Schönes schenken. Pittiplatsch kommt auf die grandiose Idee mit allen eine Zirkusvorstellung auf die Beine zu stellen. Pittiplatsch begeistert seit 57 Jahren alle Kinder am Bildschirm, Schnatterinchen begrüßte schon fünf Jahre früher alle Fernsehkieker.

Karten gibt es montags, mittwochs und freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr im Bürgerservice Schmölln. Am Dienstag und Donnerstag ist von 9 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Gemeinderat Nobitz tagt wieder

Nobitz: Vor allem Formalien werden die Gemeinderäte von Nobitz in ihrer nächsten Sitzung an diesem Donnerstag, dem 27. Februar, zu behandeln haben. So steht etwa die Bezeugung von Ausschüssen und die Wahl von Verbandsräten für den Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land an. Ferner muss die Vergabe der Fäkalschlammentsorgung für die Ortsteile mit eigener Wasserversorgung in mehreren Beschlüssen neu geregelt werden. Außerdem soll eine Vereinbarung über die Besetzung der Bibliothek Ziegelheim getroffen werden, und es gilt die Planung für einen Parkplatz und eine Zufahrt an der Kindertagesstätte zu vergeben. Eine Bürgerfragestunde ist auch eingeplant. Der Gemeinderat kommt ab 19 Uhr im Haus eins der Verwaltung in Nobitz zusammen.

