Meldungen aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Vortrag entführt nach Mittelasien

Altenburg: Am Donnerstag, dem 27. Februar, findet im Gasthof „Drei Linden“ in Altkirchen um 19 Uhr eine Veranstaltung der Naturfreunde Schmölln statt. Unter dem Titel „Bergabenteuer in Tadschikistan und Kirgisien – illegal durch Freundesland“ nimmt Edgar Nönnig aus Thonhausen die Besucher mit auf Reisen in die Gebirgswelten Mittelasiens. In den 80er-Jahren reiste der begeisterte Bergsteiger Nönnig mehrmals in die Region in der damaligen Sowjetunion, was auch mit großen Schwierigkeiten verbunden war. Trotz recht einfacher Fotoausrüstung gelangen dabei beeindruckende Bilder.

Meuselwitz entscheidet über Haushalt

Meuselwitz: Große Entscheidungen stehen zur Sitzung des Meuselwitzer Stadtrates am Mittwoch, dem 26. Februar, an. So will das Gremium unter anderem den Haushalt für 2020 festzurren – und damit verbunden auch die Vergabe der Straßenreinigung in der Schnauderstadt auf den Weg bringen. Eben jene hatte zur jüngsten Sitzung noch für heftige Wortgefechte gesorgt, als zahlreiche Räte der Verwaltung Falschinformationen vorwarfen und die Vorlage schlussendlich kassierten. Nun soll ein erneuter Anlauf genommen werden.

Ebenso zu entscheiden haben die Ratsmitglieder daneben über die Berufung sachkundiger Bürger für den Bauausschuss. Sowohl die UWW-Fraktion als auch die Stadträte der Linken schicken hierzu eigene Vorschläge ins Rennen. Auch Anfragen von Bürgern sind wie gewohnt möglich.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Orangerie im Von-Seckendorff-Park.

Barbarossa-Stiftung feiert im Bachsaal

Altenburg: Ein halbes Jahrzehnt besteht die Barbarossa-Stiftung in Altenburg und sie ist eine Erfolgsgeschichte: Schöne Projekte konnten durchgeführt oder angeschoben werden, auch für die Zukunft ist einiges geplant. Nähere Informationen darüber gibt Klaus-Jürgen Kamprad, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Die Barbarossa-Stiftung wurde am 26. Februar 2015 gegründet und lädt am Mittwoch, dem 26. Februar um 19 Uhr, zur Feier des fünfjährigen Bestehens auf das Residenzschloss Altenburg in den Bachsaal ein. Den Festvortrag hält Uwe Schirmer, Professor für Thüringische Landesgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, zum Thema „Von Kaiser Friedrich I. Barbarossa bis Kurfürst Friedrich I. von Sachsen. Altenburg als Pfalz und Residenz der römisch-deutschen Könige, der Burggrafen von Altenburg und der wettinischen Landesfürsten“. Der Eintritt ist frei, und die Festveranstaltung ist öffentlich: Alle Stifter, Spender und weiteren Interessierten sind herzlich willkommen.

Diese Veranstaltung organisiert die Barbarossa-Stiftung in Kooperation mit der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg e.V., dem Verein für Thüringische Geschichte und dem Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg.

Teehaus-Förderverein veranstaltet Filmabend

Altenburg: Der Teehaus Altenburg Förderverein startet mit einem Filmabend ins neue Veranstaltungsjahr, für das die Vereinsmitglieder erneut eine abwechslungsreiche Mischung aus bereits Bewährtem und wiederum aber auch neuen Offerten zusammengestellt haben.

Zum Auftakt des Jahrgangs 2020 wird am Sonnabend, dem 29. Februar, in die Orangerie eingeladen. Die Besucher können zwischen zwei Terminen wählen: Die inhaltlich identischen Veranstaltungen beginnen um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr.

Auf dem Hauptprogramm steht diesmal der Spielfilm „Jedes Jahr im Juni“, präsentiert in der bereits bekannten Teehaus-Reihe „ Altenburg im Film“.

Worum geht es? Es ist für die Beteiligten längst ein traditionelles Familientreff-Ritual: Die bayerische Hausfrau Elke besucht jedes Jahr im Juni ihren Schwager Helmut und dessen Frau Juliane in der DDR. Dort lernt sie den Tischler Gregor kennen. Die beiden verlieben sich und haben eine heimliche Affäre. Obwohl Elke und Gregor verheiratet sind und Kinder haben, schaffen sie sich jährlich einen kleinen Freiraum für ihre Liebe. Doch nicht nur die räumliche Distanz und die Mauer, die Deutschland teilt, stellen für das Paar eine Belastungsprobe dar.

Die 2013 erstmals zur Ausstrahlung gelangte Geschichte inszeniert hat der Regisseur Marcus O. Rosenmüller. In den Hauptrollen zu erleben sind unter anderem Katharina Wackernagel und Peter Schneider. „Eigentlich“, so erklärte der Vorsitzende des Teehaus Altenburg Fördervereins, Frank Hammerschmidt, vorab „spielt die Handlung unter anderem in Prag. Doch eine Reihe von Szenen hierfür sind in Altenburg gedreht worden, so beispielsweise in der Wallstraße.“ Da dürfte also für die Zuschauer des Filmabends in der Orangerie so manche Überraschung garantiert und manches Wiedererkennen von Schauplätzen möglich sein.

Und noch mehr Skatstädtisches gibt es im Vorfilm zu sehen. Dieser zeigt unter dem Titel „In den Straßen von Altenburg“ ungeschönte und bislang noch nicht veröffentlichte Bilder der Stadt Altenburg aus dem Jahr 1990 aus einem Privatfilm, den Peter Paulus drehte und nunmehr den Besuchern der beiden Veranstaltungen in der Orangerie vorstellt.

Eintrittskarten gibt es in der Altenburger Tourismusinformation am Markt 10 oder an der Tageskasse vor Veranstaltungsbeginn.

Von OVZ