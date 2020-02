Meldungen aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Neben den großen Geschichten gibt es im Altenburger Land auch viele kleinere Dinge. Und auch diese sind es wert, gemeldet zu werden. Die OVZ liefert den aktuellen Überblick.

Vollsperrungen in Altenburg

Altenburg: In der Zeit vom kommenden Montag, dem 2. März, bis voraussichtlich zum Freitag, den 20. März, werden sowohl die Hillgasse als auch die Mühlpforte für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Darüber informiert die Altenburger Stadtverwaltung.

Damit entfallen auch die in diesem Bereich befindlichen öffentlichen Park- und Taxistellplätze. Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen – sie werden an der Arbeitsstelle vorbei geführt. Grund für die Sperrung sind Reparaturarbeiten im Straßenbereich.

Erste Hilfe für Babys: Kurs startet

Altenburg: Viele junge Eltern kennen die Sorgen rund um den Nachwuchs: Wie kann ich mein Kind vor Unfällen schützen, wie erkenne ich gefährliche Situationen und womit kann ich meinem Kind bei einem Unfall helfen? Um Eltern darauf vorzubereiten, bietet die AOK Plus gemeinsam mit dem ASB in Altenburg eine Veranstaltung zum Thema „Erste Hilfe bei Baby- und Kleinkindunfällen“ an. Sie findet am 5. März von 14.30 bis 17 Uhr in der AOK-Filiale in Altenburg, Zwickauer Straße 4, statt. Angesprochen sind Eltern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Die Teilnahme ist für alle Interessierten, unabhängig der Krankenkassenzugehörigkeit, kostenfrei.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese nimmt ab sofort AOK-Mitarbeiterin Heidemarie Schild unter der Telefonnummer 0800 10590-84813 oder per E-Mail unter heidemarie.schild@plus.aok.de entgegen.

Spielewelt auf ITB in Berlin

Altenburg: Die in Altenburg geplante Spielewelt wird Thema auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin. Oberbürgermeister André Neumann, Schloss- und Kulturdirektor Christian Horn und Professor Jens Junge vom Institut für Ludologie wollen das Projekt auf der Reisemesse vor Fachpublikum präsentieren, berichtete die Stadtverwaltung am Mittwoch.

Auf Einladung der Thüringer Tourismus GmbH soll am 5. März von 15.30 bis 16.30 Uhr unter anderem vor Journalisten und Reiseveranstaltern das Konzept vorgestellt werden, wonach das Spielen als Treiber für Innovationen wirke. So soll es in der Spielewelt einen multimedialen Ausstellungsbereich, ein Spielcafé und ein Innovation-Lab geben, das unter anderem für Workshops zur Verfügung stehen soll. Die Spielewelt knüpfe inhaltlich auch an die Erfindung des Skatspiels vor etwa 200 Jahren an.

Anmeldefrist an der Pierer-Schule

Altenburg: Vom 2. bis 7. März werden die Anmeldungen der Schüler der neuen 11. Klassen des Beruflichen Gymnasiums Technik der Johann-Friedrich- Pierer Schule Altenburg von Montag bis Freitag ab 7 Uhr und Sonnabend von 9 bis 11 Uhr entgegengenommen. Dabei werden benötigt:

Halbjahreszeugnis der 10. Klasse des Schuljahres 2019/20 oder eines dem Realschulabschluss gleichgestellten Zeugnisses (z.B. Gymnasium, BFS)

ggf. Schullaufbahnempfehlung

tabellarischer Lebenslauf. Mehr Infos im Internet.

Sonderöffnung im Erlebnisgarten

Altenburg: Am Sonntag, den 1. März, öffnet der Botanische Erlebnisgarten Altenburg seine Türen für eine Sonderöffnung. Von 10 bis 16 Uhr sind Besucher dann eingeladen, den Garten und dessen Frühjahrsblüher zu bestaunen, teilt der Förderverein der Einrichtung mit. Letzter Einlass auf das Gelände, das seit 2008 unter Denkmalschutz steht, ist um 15.30 Uhr.

Die offizielle Saisoneröffnung findet am Sonntag, den 19. April, um 10 Uhr statt. Außerplanmäßige Führungen sind darüber hinaus jederzeit möglich und können unter Tel. 03447 513253 oder unter boga-altenburg@online.de vereinbart werden. Seit 2006 wird der Garten durch den Förderverein betrieben.

Après-Ski-Sause in Wilchwitz

Wilchwitz: Zünftig zugehen wird es an diesem Sonnabend, dem 29. Februar, im Vereinshaus in Wilchwitz. Ab 20 Uhr steigt dort dann die Après-Ski-Party des Feuerwehrvereins. Dazu sind alle eingeladen, die bei Musik von DJ Peet Hüttengaudi-Feeling erleben wollen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es im Fachgeschäft Rosi’s Tiernahrung Nobitz. Darüber hinaus können auch an der Abendkasse Tickets erworben werden, teilt der Verein mit.

Von OVZ