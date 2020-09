Meniak lassen mit Beats und Bläsern das Altenburger Weindepot beben

Altenburg

Nachdem es beim ersten Konzert des Jazzklub Altenburg nach der Corona-Pause vor ein paar Wochen mit Circus Electric schon sehr gitarrenlastig und rockig zuging, wird es beim 2. OpenAir am 18. September auf dem Außengelände vom Weindepot Priem treibende Off-Beats und einen tanzbaren Mix diverser Musikstile geben. Die zehn Musiker der Chemnitzer Band Meniak sorgen mit ihrem ausladend bestückten Bläsersatz für Stimmung.

Meniak, das sind zehn Musiker, elf Instrumente und ein musikalischer Fundus, der vom Groove Südamerikas bis zur Folklore des Balkans reicht. Ihre Musik ist eine vielgestaltige Fusion aus Latin, Ska, Rock, Balkan, Funky Sounds, Drum’n’Bass und Reggae. Die Band kann auf etwa 300 Konzerte in Deutschland, Finnland und Tschechien zurückblicken.

Bläsersatz mit Posaune, Saxofon und Trompete

Neben groovigem Bass, verspieltem Schlagzeug, einem Bläsersatz mit Posaune, Saxofon und Trompete sowie den sensibel bis hart gesetzten Gitarren, zeichnet sich die Band durch auffallend ungewohnte Strukturen bei den verschiedenen Songs aus. Nahezu keiner orientiert sich an der üblichen Form von Strophe und Refrain. Es hat sich vielmehr eine Formgebung entwickelt, die intuitiv und doch schlüssig ist. Hierbei siegt die individuelle Klangsprache der Band dann oftmals über den von anderen Kapellen gerne eingesetzten Mitklatsch- Effekt. Doch dies ist ein Kritikpunkt, den die Band gerne erträgt.

Viertes Album erscheint demnächst

Armando, der charismatische Sänger der Band, singt auf Deutsch, Englisch, in einer wilden Fantasiesprache und seinen peruanischen Wurzeln entsprechend auch auf Spanisch. Die Texte sind am Sprachklang orientierte Wortkompositionen, reich an Bildern. Das vierte Album, „Mucho Ruido“ wird demnächst auch erscheinen.

Karten für das Konzert auf der Wiese am Weindepot Priem in der Mozartstraße 3 in Altenburg wird es am 18. September ausschließlich an der Abendkasse geben. Der Einlass startet bereits um 18.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Alle Besucher müssen zur Nachverfolgung für das Gesundheitsamt ein kurzes Kontaktformular ausfüllen. Das kann im Vorfeld von der Homepage des Jazzklubs heruntergeladen, ausgefüllt und mitgebracht werden.

www.jazzklub-altenburg.de

Von Thomas Trummer