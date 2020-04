Altenburg

Polizei und Rettungsdienst rückten am Dienstagmorgen in die Siegfried-Flack-Straße in Altenburg-Nord aus. Den Einsatzkräften war gegen 8.30 Uhr eine verletzte Person gemeldet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden die Beamten vor Ort einen 20-Jährigen, der mit einem Messer im Rückenbereich verletzt worden war.

Messerangriff im Zuge eines Streites

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Äthiopier zuvor eine verbale und körperliche Auseinandersetzung mit einem 27-jährigen Eritreer, welcher daraufhin das Messer zückte. Nach der Tat flüchtete der Angreifer. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch bisher erfolglos blieben. Lebensgefahr habe für den 20-Jährigen nicht bestanden – er musste aber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei in Altenburg hat Ermittlungen aufgenommen, die noch andauern.

