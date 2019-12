Altenburg/Grimma

Zwei 29 und 15 Jahre alte Altenburger sind in ein Verbrechen verwickelt, das sich am vergangenen Wochenende in Grimma im Landkreis Leipzig ereignete. Der 29-Jährige wurde mit einem Messer schwer verletzt. Wie Zeugen berichteten, hat sich der Mann mit dem 15-jährigen Mädchen aus Altenburg im Stadtwald Grimma an der Alberthalle treffen wollen.

Die 15-Jährige soll allerdings nicht allein gewesen sein, sondern sei in Begleitung eines 18-Jährigen aus Mutzschen bei Grimma erschienen. Zwischen den drei Personen soll es dann zum Wortgefecht gekommen sein, wobei der junge Mann aus Mutzschen ein Messer gegen den 29-Jährigen gerichtet und ihn verletzt habe, berichteten Zeugen. Dieser erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort in eine Leipziger Klinik gebracht.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Hintergründe dazu sind unklar. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat die Ermittlungen übernommen. Die Behörde bestätigte, dass ein Mann bei einer Messerattacke verletzt wurde und dass in diesem Zusammenhang wegen versuchten Totschlags ermittelt wird. Details wurden mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.

Warum sich das Mädchen und der Mann aus Altenburg im Stadtwald Grimma getroffen haben, wird im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung nun von Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Tatortbereich rund um die Alberthalle wurde für Passanten vorübergehend gesperrt.

Von Frank Schmidt