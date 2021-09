Wintersdorf/Gera

Nach der Messerattacke beim Wintersdorfer Dorffest hat sich die Zahl der Tatverdächtigen reduziert. Wie die Staatsanwaltschaft Gera am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, geht man nur noch von einem Angreifer aus. Zwar habe die Polizei am Samstagabend im Zusammenhang mit der tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger zu Schaden kam, zwei junge Männer vorläufig festgenommen, erklärte Behördensprecher Thomas Riebel. „Einer der beiden hatte jedoch mit der angesprochenen Tat nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse nichts zu tun.“

Beide Festgenommene sind Deutsche

Da im Nachgang des Angriffs, bei dem das Opfer durch Messerstiche in den Bauch und am Hals verletzt wurde, insbesondere in sozialen Medien über die Herkunft der beiden vorläufig festgenommenen 17-Jährigen spekuliert worden war, stellte der Staatsanwalt klar, dass es sich um Deutsche gehandelt habe. Weiter sind sich die Ermittler – wie auch die Organisatoren der IG Dorffest – ziemlich sicher, dass sich die gefährliche Körperverletzung nicht direkt auf dem Festgelände, sondern auf dessen Vorplatz ereignete. „Dies scheint so zuzutreffen, wobei ich keine Tatortskizze oder Ähnliches vorliegen habe“, teilte Riebel dazu mit.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Im Gegensatz zu den Veranstaltern geht die Staatsanwaltschaft aber davon aus, dass es sich bei allen Beteiligten um Gäste des Dorffests im Meuselwitzer Ortsteil gehandelt hat. Wo der Streit begann, was ihn ausgelöst hat und wie er schließlich zur gefährlichen Körperverletzung eskalierte, ist bisher aber genauso wenig geklärt wie der Tathergang oder das Motiv. „Dazu dauern die Ermittlungen noch an“, so Riebel, der auch noch nicht sagen konnte, wie schwer die Verletzungen des 19-Jährigen sind. „Ein ärztlicher Befundbericht liegt mir bislang nicht vor.“ Bekannt ist nur, dass keine Lebensgefahr besteht.

Für Staatsanwalt „lagen keine Haftgründe vor“

Dafür konnte der Jurist erhellen, warum die Staatsanwaltschaft für den Tatverdächtigen keinen Haftbefehl beantragt hat und er weiter auf freiem Fuß ist. „Es lagen keine Haftgründe vor“, begründete Riebel diesen Umstand. Das heißt, in der Gesamtschau sei weder von besonderer Flucht-, noch von Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr auszugehen. „Die U-Haft dient zur Sicherung des Hauptverfahrens.“ Damit solle sichergestellt werden, dass sich ein Beschuldigter diesem nicht entziehe oder es beeinflusse. „Die Schwere einer Tat allein reicht nicht.“ Anders sei das nur bei vorsätzlichen Tötungsdelikten wie Mord und Totschlag.

Von Thomas Haegeler