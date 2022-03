Messerattacke vor Wintersdorfer Dorffest: Anklage gegen 18-Jährigen

Wintersdorf/Gera

Ein gutes halbes Jahr nach der Messerattacke vor dem Gelände des Wintersdorfer Dorffests im September 2021 kommt die juristische Aufklärung voran. Wie die Staatsanwaltschaft Gera nun auf Nachfrage mitteilte, hat sie inzwischen ihre Ermittlungen beendet und Anklage gegen den mutmaßlichen Angreifer erhoben. Demnach werfen die Ermittler dem 18-Jährigen aus dem Altenburger Land gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Beleidigung vor.

Auslöser offenbar Streit um junge Frau

Konkret soll der damals noch 17-Jährige am späten Abend des 11. Septembers einen seinerzeit 19-Jährigen auf dem Vorplatz des Dorffests im Meuselwitzer Ortsteil mit einem Messer angegriffen und mit Stichen am Bauch sowie am Hals verletzt haben. Auch wenn die Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren, waren sie doch so schwer, dass der Geschädigte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden musste.

Entgegen der Annahme der Veranstalter, dass die Streitenden zuvor nicht auf dem Festgelände waren, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei allen Beteiligten um Gäste des Dorffests handelte. Ausgangspunkt für die tätliche Auseinandersetzung war LVZ-Informationen zufolge eine junge Frau. Im Buhlen um ihre Gunst soll sich der Streit entzündet und über ein heftiges Wortgefecht inklusive Beleidigungen hochgeschaukelt haben, bis er schließlich vollends eskalierte. Ob der junge Mann das Messer bereits bei sich hatte oder erst später holte, ist bislang nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft sieht keine Haftgründe

Sicher ist aber: Nach der Messerattacke hielt der Sicherheitsdienst des Festes, der das Geschehen auf dem gut ausgeleuchteten Platz mitbekommen hatte, den mutmaßlichen Angreifer und dessen gleichaltrigen Kumpel fest, bis kurz nach 23 Uhr die Polizei eintraf. Die Beamten ließen das Duo auf Anweisung der Staatsanwaltschaft nach ersten Befragungen, Sicherung von Beweismitteln und Aufnahme der Personalien aber wieder gehen, weil keine Haftgründe vorlagen. Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem klar, dass der zweite damals 17-Jährige nicht an der Attacke beteiligt war.

Jugendrichter verhandelt – Termin noch offen

Dass dem Beschuldigten die Untersuchungshaft erspart blieb, hat mehrere Gründe. Zum einen braucht es dafür neben des Verdachts einer schweren Straftat noch Anhaltspunkte für besondere Verdunkelungs-, Flucht- und/oder Wiederholungsgefahr. Anders ist das nur bei vorsätzlichen Tötungsdelikten wie Mord oder Totschlag. Hier kann auch die Schwere der Tat allein für einen Haftbefehl reichen. Außerdem kam dem Tatverdächtigen damals noch sein Alter zu Gute. Denn Minderjährige genießen besonderen Schutz und kommen daher nur in Ausnahmefällen in U-Haft.

Weil der mutmaßliche Messerstecher zur Tatzeit noch minderjährig war und bis zu seinem 21. Geburtstag von Gesetzes wegen als Heranwachsender gilt, klagte ihn die Staatsanwaltschaft auch beim Jugendrichter am Amtsgericht Altenburg an. Wann die Sache verhandelt wird, steht indes noch nicht fest.

Von Thomas Haegeler