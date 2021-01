Messerstecherei um Drogen: Angeklagter Marokkaner aus Schmölln sieht sich als Opfer

Gera/Altenburg

War es ein Märchen aus tausend und einer Nacht oder sagte Abdal B. am Montag die Wahrheit? Die 11. Strafkammer des Landgerichts Gera versucht das nun aufzuklären. Denn der fast 20-jährige, in Casablanca geborene Marokkaner muss sich für schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung verantworten.

Er soll laut Anklageschrift am 7. April 2020 im Treppenhaus des mittlerweile abgerissenen Wohnhauses in der Siegfried-Flack-Straße in Altenburg dem Somalier H. mit einem Brotmesser in den Rücken gestochen haben, weil dieser sich weigerte, Abdal B. Geld zu geben. Dieses soll der Angeklagte zum Drogenkauf gebraucht haben.

Anzeige

Angeklagter: Bin vergewaltigt worden

Abdal B., der zur Tatzeit im Asylbewerberheim in Schmölln wohnte, nun aber in U-Haft sitzt, präsentierte zum Prozessauftakt eine ganz andere Version. Demnach sei er von drei Somalis, einschließlich H., am 1. April sexuell missbraucht worden. Die Peiniger hätten dabei seine Homosexualität ausgenutzt und ihn zum Oral-Verkehr gezwungen, behauptete er. Angezeigt wurde dies allerdings nicht.

Der Tatort, der Block in der Siegfried-Flack-Straße, wurde inzwischen abgerissen. Quelle: Kay Würker

Letztendlich konnte er fliehen, nahm aber den Wohnungsschlüssel mit. Weil er dies tat, sei es am 7. April zu jenem Streit im Treppenhaus mit H. gekommen. Seinem Gegenüber habe er lediglich mit der Faust ins Gesicht geschlagen, als Gegenwehr, weil er von H. selbst Schläge bekam. Mit einem Messer habe er nicht zugestochen. Noch nie habe er ein Messer gegen jemanden benutzt, beteuerte der 19-Jährige, dessen Aussagen übersetzt werden mussten, weil er kein Deutsch spricht. Auch Geld habe er keines gefordert, weil er selbst welches habe, unter anderem von seiner Schwester. Im Gegenteil. H. habe ihm jeweils zum Monatsende um Geld gebeten, weil dieses dann immer alle war.

Opfer aus Somalia ist ohne festen Wohnsitz

Das vermeintliche Opfer, H. aus Somalia, hatte gegenüber der Polizei das blanke Gegenteil zu Protokoll gegeben. So habe Abdal B. im Treppenhaus ihn und seine Mutter beleidigt, dann mit dem Messer vor seinem Gesicht herumgefuchtelt, ihn in den Schwitzkasten genommen und in den Rücken gestochen. Das alles aber sind kurz nach der Tat protokollierte Aussagen des Somaliers. Denn vor Gericht befragt werden kann er im Moment nicht, da er ohne festen Wohnsitz ist und nicht vorgeladen werden kann.

Auch ist H. mittlerweile selbst ins Visier der Ermittler geraten, weil er zum einen laut Polizeiaussagen sowohl mit Drogen als auch mit Beschaffungskriminalität in Verbindung gebracht wird. Zum zweiten fanden sich auf seinem Handy Kinderpornos, weshalb gegen H. ein diesbezügliches Verfahren eingeleitet wurde.

Woher rührt die Stichverletzung?

Fakt aber ist, dass bei H. kurz nach dem Streit eine etwa vier Zentimeter tiefe Stichverletzung festgestellt wurde. Wie diese anders als durch das Messer des Angeklagten entstanden sein könnte, darüber gibt es nur eine Vermutung, die der Verteidiger von B., Rechtsanwalt Martin Sommer, vorbrachte. Demnach soll sich H. an einer abstehenden Metallschiene in der Küche bei der Rangelei verletzt haben.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Jens Rosenkranz