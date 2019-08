Windischleuba

Na, das wär‘ doch mal eine Frage für eine der unzähligen Quizshows im deutschen Fernsehen: Was haben das Polizeipräsidium Fulda, die Uni-Klinik Saarbrücken, die AOK-Direktion Leverkusen, das Amtsgericht Osnabrück, das TÜV-Verwaltungsgebäude Hannover und die Kita des Altenburger Klinikums gemeinsam? Richtige Antwort: Sie alle sind mit Fenstern, Türen, Wintergärten und/oder Glasfassaden von Metallbau Weber ausgestattet.

Hätten Sie‘s gewusst? Nein? Dann wird es Zeit, einmal hinter die – natürlich schmucke – Fassade der vor genau 25 Jahren am 1. September 1994 gegründeten und seit 1996 im Windischleubaer Gewerbegebiet „Am Fünfminutenweg“ ansässigen Firma zu blicken. Eine Firma, deren Handschrift mittlerweile rund 500 solcher Großobjekte deutschlandweit tragen. Dabei fing alles mal ganz klein an, wie Inhaber Bertold Weber nur zu gut weiß.

Am Anfang war das Altenburger Bahnhofscenter

Sein Onkel, in dessen Firma im heimatlichen Baden-Württemberg er das Handwerk des Metallbauers erlernte, nahm den jungen, frischgebackenen Diplom-Ingenieur mit einer aufstiegssicheren Anstellung bei Daimler kurz nach der Wende mit ins thüringische Altenburg. Aus gutem Grund. Der Onkel hatte den Zuschlag für die Metallbauarbeiten am Bahnhofscenter erhalten und brauchte Unterstützung. Bertold Weber erkannte „die Chance meines Lebens“, kündigte seinen Job und blieb.

Eine Entscheidung, mit der er nur kurzzeitig haderte. „Als ich so allein in meiner ersten Wohnung in Schmölln saß, ohne Freunde und Bekannte, hätte ich am liebsten das Ränzlein wieder geschnürt“, verrät Weber. Doch es gab kein Zurück. Die eigene Firma war gegründet, der erste Mitarbeiter eingestellt und der Vertrag zur Einmietung im ehemaligen Altin-Gelände unterschrieben. In den ersten fünf Jahren lag das Augenmerk hauptsächlich auf dem Privatkundengeschäft. Doch das reichte nicht auf Dauer. Und so konzentrierte sich Bertold Weber mit seinem inzwischen zum mittelständischen Betrieb mit heute 45 Mitarbeitern und eigenem, 1625 Quadratmeter großen Firmensitz in Windischleuba gewachsenem Unternehmen zunehmend auf den öffentlichen Bereich – Krankenhäuser, Schulen, Kitas.

Aufträge kommen inzwischen aus ganz Deutschland

Den Zuschlag erhielt und erhält das Unternehmen für Objekte in ganz Deutschland. „Mir persönlich wäre es natürlich viel lieber, die Aufträge kämen aus einem Umkreis von 50 Kilometern, allein der Fahrerei wegen. Aber die sind leider die Ausnahme.“ Doch es gibt sie, wie jetzt etwa für den Einbau von Fenstern in einer Grundschule im sächsischen Wermsdorf. Und das sogar mit einem Novum: „Erstmals haben wir dort elektrisch leitendes Spezialglas aus den USA zur Verschattung eingesetzt. Es macht Jalousien überflüssig“, so Bertold Weber.

Ansonsten aber fahren er und seine Mitarbeiter weiter weite Strecken, derzeit gerade wieder 600 Kilometer an den Bodensee, um ein Schulgebäude in Überlingen auszustatten. Und für das Großprojekt Arbeitsamt Pforzheim hat er jüngst für seine Montagearbeiter gleich Wohnungen vor Ort angemietet.

Gesundes mittelständisches Unternehmen

„Da immer der wirtschaftlichste Anbieter genommen werden muss, sind den öffentlichen Auftraggebern leider die Hände gebunden“, bedauert auch der ehemalige langjährige Wirtschaftsförderer des Landratsamts, Wolfram Schlegel. Doch er wusste sehr wohl, welch renommierte Firma da vor den Toren Altenburgs ansässig ist. 20 bis 25 Großobjekte mit einem Auftragsvolumen von 100 000 und zwei Millionen Euro jährlich sind schließlich kein Pappenstiel. Nicht umsonst wählte Schlegel die Metallbau Weber GmbH für Minister- und sogar Ministerpräsidenten-Besuche aus. „Ein gesundes mittelständisches Unternehmen, das hier seine Gewerbesteuern zahlt, dazu ein integrer, bodenständiger Chef. Das ist einfach vorzeigenswert.“

Eine Verlegung des Firmensitzes in die alte Heimat kam trotz der Auftragslage für Bertold Weber ohnehin nie infrage. Der 57-Jährige fühlt sich selbst längst angekommen in Thüringen. „Mein Lebensmittelpunkt ist hier, meine Familie, mein Heim und inzwischen viele Freunde.“ Er ist Mitglied im Altenburger Lions Club, unterstützt Vereine oder Projekte der Region, ohne großes Gewese darum zu machen. Von seiner Herkunft legt allenfalls noch der unverkennbare badische Dialekt Zeugnis ab. Und die Antwort auf die (Quiz-)Frage nach seinem Lieblingsessen. Richtige Antwort: Zwiebelrostbraten mit Spätzle.

Von Ellen Paul