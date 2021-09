Meuselwitz: AfD-Bewerber zur Bürgermeisterwahl steht fest

Meuselwitz

Der Meuselwitzer Bürgermeister-Wahlkampf wird konkreter: Nachdem bereits der amtierende Ordnungsamtsleiter Ronny Dathe seine Kandidatur angekündigt hat und damit auf geteiltes Echo gestoßen ist, steht inzwischen auch fest, welcher Bewerber für die AfD ins Rennen ums Rathaus geht. Auf einer Mitgliederversammlung in dieser Woche wurde Fraktionschef Thomas Hoffmann als Kandidat bestimmt.

Drei Stimmen für Hoffmann, zwei dagegen

Angetreten war Hoffmann fraktionsintern gegen seinen Mitstreiter Carsten Leibnitz, der seine Partei neben dem Meuselwitzer Stadtrat aktuell auch im Kreistag vertritt. Am Ende fiel die Entscheidung der insgesamt fünf Meuselwitzer AfD-Fraktionsmitglieder knapp aus: Drei votierten für Hoffmann, zwei wollten lieber Leibnitz ins Rennen schicken.

Stände in allen Ortsteilen geplant

Gegenüber der OVZ kündigt Hoffmann bereits an, einen intensiven Wahlkampf betreiben zu wollen. „Wir werden definitiv mit Ständen in der Kernstadt, aber auch in den Ortsteilen präsent sein, wollen für die Bürger direkt ansprechbar sein“, teilt er mit. Auch ein konkretes Wahlprogramm solle erarbeitet und mit Flyer-Einwürfen für den AfD-Kandidaten geworben werden.

Bewerbungsfrist läuft bis 1. Oktober

Bevor die heiße Wahlkampfphase startet, müssen allerdings die jeweiligen Bewerbungen rechtzeitig bei der Gemeindewahlleiterin eingegangen sein. Frist hierfür ist in der kommenden Woche, am 1. Oktober um 18 Uhr. Danach werden die Bewerbungen noch einmal formal überprüft, spätestens Mitte Oktober dürfte dann final feststehen, wer zur Wahl zugelassen ist, heißt es aus dem Rathaus.

Weitere Kandidaten: Noch viele offene Fragen

Ob es noch weitere Kandidaten geben wird, ist derzeit offen. Neben Hoffmann und Ordnungsamtschef Dathe ist nach OVZ-Informationen mit Matthias Bauer ein weiterer Einzelkandidat im Rennen. Noch nicht abschließend entschieden ist zudem, ob Bürgermeister Udo Pick (FDP) erneut ins Rennen geht. Und auch dessen Stellvertreter Klaus-Peter Liefländer (UWW) hält sich eine Kandidatur bislang offen.

Von bfi