Meuselwitz: Erste Details zum Stadtfest

Meuselwitz

Im vergangenen Jahr musste die große Jubiläumssause coronabedingt noch ausfallen, 2021 soll nun ein neuer Anlauf genommen werden: Läuft alles nach Plan, kann im Sommer das 30. Meuselwitzer Stadtfest gefeiert werden. Kürzlich machte der städtische Kulturausschuss mit der Vergabe der Feierlichkeiten an die ES Getränke Göllnitz den Weg frei (LVZ berichtete). Dabei liegen auch bereits erste Details zur Ausgestaltung des Festes vor, wie ein Blick in die Bewerbungsunterlagen, die der LVZ vorliegen, zeigt.

„Moderate Gebühren“ für interessierte Vereine

Geplant ist auf Seiten der ES Getränke, ein Fest von Meuselwitzern für Meuselwitzer auszurichten. Da man als Lieferant sehr gut mit Gaststätten und Vereinen in der Schnauderstadt vernetzt sei, sollen eben diese als Erste angesprochen werden, um an der Ausgestaltung des Festes beteiligt zu werden – zu „moderaten Gebühren“, wie es heißt.

Bieranstich vom Bürgermeister, Bühne für die Jugend

Über insgesamt drei Tage wird von Veranstalterseite mit einem bunten Rahmenprogramm geplant. Der Schwerpunkt der Veranstaltung werde dabei wie gewohnt auf dem Markt liegen, wo das Fest zum Freitag mit einem Bieranstich durch Bürgermeister Udo Pick (FDP) eröffnet werden soll, skizziert die ES Getränke. Daran könnten sich ein Umzug mit dem Jugendblasorchester Lucka sowie weiteres Kulturprogramm anschließen. Kultur steht auch für die beiden übrigen Festtage weit oben auf der Liste: So seien Auftritte auch überregionaler Künstler denkbar, zum Sonntag werde ein Frühschoppen mit den Löbichauer Schalmeien und Blasmusik erwogen. Und auch an die Jugend wird gedacht: Für diese soll auf dem Baderdamm eine kleine Bühne, die von verschiedenen DJs bespielt wird, errichtet werden.

Bauernmarkt im Seckendorff-Park

Größere Veränderungen kündigen sich dagegen im Areal rund um die Orangerie an. So könne im Seckendorff-Park gemeinsam mit dem Verein Altenburger Bauernhöfe ein Bauernmarkt ausgerichtet werden, der nachts beleuchtet wird, um einen Übergang zum Platz an der Orangerie zu vereinfachen. Dort ist, wie auch in den Jahren zuvor, eine Kirmes geplant.

Von Bastian Fischer