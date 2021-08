Meuselwitz

Jetzt kommt Bewegung an die Ufer des Haselbacher Sees: Die derzeitige Pächterin von „Thommys Imbiss“ packt zusammen, ihr Pachtvertrag wurde endgültig nicht mehr verlängert. In der zweiten Augustwoche ist Schluss für sie.

Die Pächterin, Nicole Knorr, wäre allerdings gern geblieben. Sie übernahm 2019 „Thommys Imbiss“ am Westufer des Sees, in unmittelbarer Nachbarschaft des Amphitheaters. Als die Stadt Meuselwitz im Frühjahr die Pacht des Geländes und somit auch den Standort des Imbiss’ neu ausschrieb, war Knorr eine der vier Bewerber dafür. Durchsetzen konnte sie sich jedoch nicht, den Zuschlag, auch die touristische Erschließung des Haselbacher Sees weiter voran zu treiben, erhielten andere Bewerber mit einem anderen Konzept.

Alles sehr kurzfristig

Dass Knorr gehen muss, weiß sie also bereits seit einigen Monaten. Doch wann genau, war noch unklar. Monatlich wurde der Vertrag verlängert, die Zukunftsplanung für Knorr blieb unsicher. Ende Juli allerdings gab es, anders als sonst, keine erneute Verlängerung für August. Und da liegt für sie auch das Problem, erklärt sie, denn erst am Montag habe man ihr mitgeteilt, dass sie binnen der nächsten zehn Tage ihre Bude räumen und übergeben müsse. Alles sei sehr kurzfristig. „Hätte man mir Anfang Juli schon signalisiert, jetzt ist es vorbei, wäre es schön gewesen“, so Knorr, die gerne früher mit dem Aufräumen begonnen hätte.

Jetzt muss sie, neben dem Betrieb, der bis Sonntag noch weiterlaufen soll, zeitgleich für den Rückbau sorgen, sie will schließlich alles sauber übergeben, unter anderem muss der Toilettenwagen abtransportiert werden. Allein ist sie dabei nicht. „Ich musste nur anrufen“, so Knorr. „Es sind viele helfende Hände.“ Sie wünscht sich, spätestens im kommenden Jahr einen neuen Standort zu haben. Wo, wüsste sie auch schon. Am Hainbergsee wurde der Betrieb eines mobilen Imbisses ebenfalls öffentlich neu ausgeschrieben, Knorr hat sich beworben. Entschieden ist dort offiziell noch nichts.

Gastro-Angebot am Haselbacher See bleibt bestehen

Für die Besucher und Besucherinnen am Strand des Haselbacher Sees soll es nach der Übergabe an die neuen Pächter, einer Betreibergesellschaft von drei jungen Männern aus der Region, nahtlos weitergehen. Essen wird weiter angeboten, auch wenn kurzzeitig möglicherweise die Hütte zu hat. Die neuen Betreiber hätten, erklärt der Vorsitzende des Kulturfördervereins Wintersdorf und Meuselwitzer Stadtrat, Klaus-Peter Liefländer, bereits Erfahrung in der Branche und mit ihrem ganzheitlichen Betreiberkonzept für den See die Stadt und den Verein überzeugt. Der Verein hatte bereits vor einigen Jahren mit der Erschließung des Geländes begonnen. Erst im vergangenen Jahr wurde dort beispielsweise das Amphitheater fertiggestellt – rund 162 000 Euro kostete der Bau.

Jetzt soll es weitergehen: Vom Parkplatz über die Imbissbude bis hin zum Amphitheater – das ganze Areal gehört dazu und wird sich, lässt Liefländer durchblicken, wohl künftig auch verändern. Aber wird es jetzt unruhig am See? „Es soll gerade nicht der Halligalli-Mittelpunkt werden, sondern ein attraktives Ausflugsziel für alle verfügbar sein“, so Liefländer. Im Gegenteil: Familien, Schüler, Ältere – Meuselwitz will den See touristisch attraktiv gestalten. Außerdem seien da noch die ansässigen Vereine, auf die Rücksicht genommen werden müsse.

Kommende Woche ist Übergabe des Geländes von Knorr an die Nachfolger. Bis dahin muss der Vertrag noch unterzeichnet werden, dann soll es mehr Informationen zum Konzept und den drei Neuen am Haselbacher See geben. Bis dahin bleibt Knorr noch am Wochenende für ihre Gäste am See. Danach, sagt sie, nimmt sie sich Zeit für die Familie.

Von Vanessa Gregor