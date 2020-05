Pick rückt von Treffen mit „Bürgerforums“-Initiator ab

Nun also doch nicht: Der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick hat dem geplanten Treffen mit Verantwortlichen des „Bürgerforums“ eine Absage erteilt. Zuvor war die Kritik an der Zusammenkunft mit einem mutmaßlichen Neonazi stetig lauter geworden. An seiner grundlegenden Haltung will Pick aber weiter festhalten.