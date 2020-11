Meuselwitz: Udo Pick ist wieder im Amt, aber noch nicht beim Stadtrat

Meuselwitz

Der Chefsessel im Meuselwitzer Rathaus ist wieder besetzt: Seit 16. November hat Bürgermeister Udo Pick ( FDP) die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen – wenn auch zunächst nur in sehr reduzierter Form. Damit endet auch ein monatelanger Krankheitsausfall des Stadtoberhaupts: Im Frühsommer hatte ein Schub in seiner Multiple-Sklerose-Erkrankung Pick außer Gefecht gesetzt und zur Auszeit inklusive Reha gezwungen (OVZ berichtete).

„Derzeit läuft meine stufenweise Wiedereingliederung“, erklärt der Stadtchef auf OVZ-Nachfrage. „Das bedeutet im Moment vor allem, dass ich mich in viele Vorgänge einlese und auf den aktuellen Stand bringe.“ In Konsequenz setzt Pick auch weiterhin auf die Hilfe seiner Stellvertreter Klaus-Peter Liefländer (UWW) und Thomas Hoffmann ( AfD), die sich ums Tagesgeschäft kümmern, bis der Bürgermeister wieder voll im Stoff steht. „Das ist mit dem ersten Beigeordneten so abgestimmt worden“, sagt Pick.

Stundenweise Rückkehr

Bis der Bürgermeister die Amtsgeschäfte wieder vollständig in Eigenverantwortung übernehmen kann wird es allerdings wohl noch eine Weile dauern. Auf Anraten seines Arztes geht Pick die Wiedereingliederung in kleinen Schritten an: „Zunächst bin ich für zwei Stunden pro Tag im Dienst. Aller vierzehn Tage wird das Pensum dann gesteigert, zunächst auf vier, dann auf sechs Stunden“, erklärt er. Entsprechend werde er auch noch nicht an der an diesem Donnerstag anstehenden Stadtratssitzung teilnehmen, so Pick.

Rat soll über Solar-Projekt entscheiden

Zu dieser haben die Räte eine recht überschaubare Tagesordnung vor der Brust. Größter Posten dürfte dabei die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sein. Dieser „Solarpark Meuselwitz“ könnte, nach dem Wollen der Firma Kronos Solar Projects, mittelfristig nahe des Schüler-Jugend-Freizeit-Zentrums und des nahegelegenen Solarparks Heukendorf entstehen.

Daneben gilt es für den Rat, über Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für 2020 zu entscheiden. Auch eine Änderung der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für die Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr ist vorgesehen.

Die Sitzung an diesem Donnerstag findet im Saal des Kulturhauses Wintersdorf statt. Sie beginnt um 18 Uhr.

Von Bastian Fischer