Meuselwitz: Weiter keine Aussicht auf Telefonkonferenzen

Meuselwitz

In Meuselwitz wird es auch weiterhin auf absehbare Zeit keine regelmäßigen Telefonkonferenzen zum schnellen Informationsaustausch zwischen Bürgermeister Udo Pick (BfM) und dem Stadtrat geben. Das geht aus einer Antwort des Stadtchefs auf eine entsprechende Anregung der Fraktionen von SPD und Neue Meuselwitzer Mitte (NMM) hervor, die der OVZ vorliegt. Die beiden Zusammenschlüsse wollten mit dem Vorstoß eine regelmäßige Abstimmung der Räte zu aktuellen Themen – etwa Straßenreinigung oder Bürgerwehr-Bestrebungen – ermöglichen (OVZ berichtete).

Pick : Austausch per Mail sinnvoller

Das Stadtoberhaupt erteilt dem Anliegen nun erneut eine Abfuhr. Eine Telefonkonferenz erfordere ein „Höchstmaß an Disziplin und vor allem auch Ziele“ schreibt Pick in seiner Antwort, die der OVZ vorliegt. Aus seiner Sicht sei ein Austausch per Mail sinnvoller, um konkrete Inhalte zu besprechen. Zudem sollten Telefonkonferenzen von allen Stadträten als erforderlich angesehen werden.

Konferenzen bräuchten „Disziplin“

Eine Einschätzung, die Pick im Gespräch mit der OVZ noch einmal bekräftigt. Zwar verfüge er selbst über keine Erfahrungen auf dem Gebiet. „Aber ich habe gehört, dass solche Konferenzen schwierig seien und schnell chaotisch werden können, wenn keine Disziplin herrscht.“ Es brauche daher klare Regeln für derartige Zusammenkünfte – und jemanden, „der den Hut auf hat“. Das müsse nicht er selbst sein, sondern könne etwa vom Stadtratsvorsitzenden Matthias Wittig ( CDU) übernommen werden. Ganz vom Tisch sei das Thema jedoch noch nicht: „Wir prüfen derzeit, wie wir ein solches Vorhaben – auch technisch – umsetzen können.“ Eine konkrete Zeitschiene gebe es jedoch nicht.

Austausch in engster Runde

Ungeachtet dessen stehe er in regelmäßigem Austausch mit seinen beiden Beigeordneten Klaus-Peter Liefländer (UWW) und Thomas Hoffmann ( AfD). Auf die Frage, wann außerhalb jener Gespräche die restlichen Stadtratsfraktionen von CDU, SPD, NMM und BfM über aktuelle Entwicklungen informiert werden, hatte Pick ebenfalls eine Antwort: „Wenn es relevant ist“, so das Stadtoberhaupt knapp.

Von Bastian Fischer