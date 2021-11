Meuselwitz bekommt NKD-Filiale

Meuselwitz

Die Textileinzelhandelskette NKD eröffnet an diesem Donnerstag, dem 11. November, in der Zeitzer Straße 51-53 in Meuselwitz eine neue Filiale. Auf rund 450 Quadratmetern wird es dann Textilien für die ganze Familie sowie Accessoires zur Verschönerung des Zuhauses geben, teilt das Unternehmen per Pressemeldung mit. Auch wechselnde Aktionsartikel aus den Bereichen Wohnaccessoires, Spiel- und Haushaltswaren, Elektrogeräte und Geschenkartikel werden sich im Sortiment befinden.

Die Ladentüren werden am Premierentag um 8 Uhr geöffnet. Zeit zum Stöbern, Probieren und Einkaufen haben die Kunden dann montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Im Geschäft werden bereits die Regale gefüllt, Aufstelltafeln werben für die Eröffnung. Ab Donnerstag kann der Rewe-Einkauf im Meuselwitzer Einkaufszentrum gegenüber der Schnaudertalhalle mit einem Abstecher im NKD verbunden werden, denn dieser befindet sich links neben dem Lebensmittelhändler. Beide Geschäfte fanden ihren Sitz im Gebäude des ehemaligen Toom-Baumarktes.

Bereits drei weitere NKD-Filialen haben ihren Sitz im Altenburger Land, eine in Nobitz sowie gleich zwei in Schmölln. Mit dem Standort in Meuselwitz deckt das Unternehmen erstmals auch die sogenannte Nordregion ab. Das Kürzel NKD steht für „Niedrig Kalkuliert Discount“. Seinem Namen entsprechend wirbt das Unternehmen mit Produkten im unteren Preissegment. Die NKD Firmengruppe betreibt insgesamt 2000 Filialen in mehreren europäischen Ländern sowie einen Onlineshop.

Von Friederike Pick