Meuselwitz

Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Meuselwitz und den Ortsteilen erhalten eine höhere Aufwandsentschädigung. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der entsprechenden Anpassung der Entschädigungssatzung zu. Diese war nötig geworden, nachdem der Freistaat die Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung im vergangenen Oktober geändert hatte. Die neuen Sätze treten rückwirkend zum 1. Dezember 2019 in Kraft.

Stadtbrandmeister erhält deutlich höhere Entschädigung

Mit den neuen Regeln steigen unter anderem die Entschädigungen für den Stadtbrandmeister. Dieser erhält ab sofort monatlich 124 Euro statt wie bisher 75 Euro. Auch der Satz für dessen Stellvertreter wird angepasst: Vertritt dieser den Stadtbrandmeister künftig ununterbrochen länger als zwei Monate, erhält er ab dem dritten Kalendermonat denselben Entschädigungsbetrag.

Angepasst wird darüber hinaus die Entschädigung für den Wintersdorfer Wehrführer. Dieser wird finanziell seinem Meuselwitzer Pendant gleichgestellt und erhält künftig 60 statt wie bisher 40 Euro pro Monat. Auch hier steigt die Entschädigung für dessen Stellvertreter auf den höheren Satz, sobald die Vertretung ununterbrochen länger als zwei Monate andauert.

Gerätewarte künftig separat entschädigt

Höhere Bezüge sind zudem für den jeweiligen Leiter der Jugendfeuerwehr vorgesehen: Hier steigt die Entschädigung von bislang 30 auf nun 50 Euro pro Monat. Angepasst wurde daneben der Posten des Gerätewarts. Wurde dieser bisher unabhängig vom Einsatzort mit 26 Euro pro Monat entschädigt, wird nun differenziert: So erhält der Meuselwitzer Gerätewart künftig 60 Euro je Monat, sein Wintersdorfer Amtskollege 40 Euro. Neu aufgenommen wurde darüber hinaus der Gerätewart Informationstechnik: Dieser wird ebenfalls mit 40 Euro je Monat entschädigt.

Von Bastian Fischer