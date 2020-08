Meuselwitz

Um mehr Sicherheit und Ordnung auf Straßen und Plätzen zu bekommen, besitzt Meuselwitz ab sofort einen präventiven Rat „Runder Tisch“. Der Stadtrat stimmte am Mittwochabend einem entsprechenden Beschluss bei drei Enthaltungen zu. Ihm gehören unter Leitung des Bürgermeisters je ein Vertreter aller Stadtratsfraktionen, ein Vertreter der Polizeiinspektion Altenburger Land sowie der Jugendsozialarbeit an. Noch während der Sitzung wurde zusätzlich mit den Stimmen von CDU, AfD und BfM beschlossen, auch den Leiter des städtischen Ordnungsamtes hinzuzuziehen. Sechs Stadträte hatten dem nicht zugestimmt, drei enthielten sich.

Lösungen für Sicherheitsprobleme

Der kommunale Rat wird im Beschlusstext als eine der wichtigsten Möglichkeiten bezeichnet, präventiv tätig werden zu können. An dem runden Tisch sollen die spezifischen Problemlagen von Meuselwitz beraten und Lösungen erarbeitet werden. Auch soll eine stärkere Vernetzung der Beteiligten erreicht werden. Das Gremium soll wenigstens zweimal im Jahr, aber in jedem Fall nach Bedarf tagen. Je nach Themenlage kann zusätzlich der Teilnehmerkreis erweitert werden.

Der „Runde Tisch“ wurde auch wegen des stark zunehmenden Unsicherheitsgefühls in der Bevölkerung und dem tatsächlichen fortgesetzten Vandalismus gegründet. Allerdings sieht der Polizeichef keine Anhaltspunkte für eine gestiegene Kriminalität, eine Zunahme bei Zerstörungen oder Drogendelikten.

Bürgerforum wollte Bürgerwehr

Da dies viele Bürger in Meuselwitz anders sehen und sich nicht mehr sicher fühlten, hatte ein Bürgerforum vor einigen Wochen ein „Ordnungskonzept für das Stadtgebiet Meuselwitz und Gemeinden“ vorgelegt (die OVZ berichtete). Darin wurden direkte und präventive Maßnahmen vorgeschlagen,die in einer Art Bürgerwehr mündeten. Diese sollte Kontrollgänge an Brennpunkten vornehmen, Platzverweise aussprechen oder Täter bis zum Eintreffen der Polizei vorläufig festsetzen.

Ein solches Konzept war im Stadtrat weitestgehend abgelehnt worden. Unterstützung fand es lediglich bei der AfD. Allerdings hatte die geplante Gründung einer Bürgerwehr dafür gesorgt, dass die Themen Ordnung und Sicherheit bei Polizei und Stadtverwaltung erheblich mehr Beachtung fanden. Auch aus diesem Grund kommt es nun zur Gründung des kriminalpräventiven Rates.

Von Jens Rosenkranz