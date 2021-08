Meuselwitz hat mehr Geld in der Kasse – doch das nützt nichts

Meuselwitz

Der Meuselwitzer Stadtrat hat den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschlossen. In seiner jüngsten Sitzung votierte das Gremium – bei zwei Ablehnungen und zwei Enthaltungen – mehrheitlich für das Papier der Verwaltung.

Steuern dank Zuweisungen über Plan

Insgesamt, erläuterte Kämmerin Heike Schädlich den Stadtratsmitgliedern, habe sich das Volumen des Gesamthaushalts um 614 000 Euro erhöht. Verantwortlich dafür seien insbesondere zusätzliche Landeszuweisungen, die speziell zur Stabilisierung der coronabedingt eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen geflossen seien. Die stellten sich in Konsequenz nun besser dar als zunächst vermutet, lägen nach aktuellem Stand in Summe nun um satte 750 000 Euro über dem Planansatz. Den Löwenanteil davon bildeten rund 557 000 Euro an Ausgleichszahlungen des Landes.

Geringerer Griff ins Sparschwein

Geringer als erwartet falle daneben auch der geplante Griff in die städtische Rücklage aus. Statt wie bisher avisiert gut 1,3 Millionen seien nur 620 000 Euro nötig. Auch müsse man keine Zuweisungen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt leisten. Aufgefangen werden können so auch die Mehrkosten für die Neuinstallation der Beleuchtung im Seckendorff-Park und für die Sanierung der Tartanbahn (LVZ berichtete).

Zuweisungen sind an Einwohnerzahl gekoppelt – und das wird zum Problem

Wirklich rosig, betonte Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) in seinen Ausführungen vor dem Rat, sehe die finanzielle Situation der Schnauderstadt trotz des erhöhten Haushaltsvolumens allerdings nicht aus. Verantwortlich dafür sei, dass die Landeszuweisungen letztlich als reguläre Einnahmen der Stadt betrachtet würden – was sich wiederum auf künftige Finanzhilfen des Freistaats auswirken werde.

Darüber hinaus sorgen auch die weiterhin hohen Umlagen, die die Kommune an den Kreis und für die Schulen zahlen muss, dafür, dass die finanzielle Situation angespannt bleibe. So verblieben der Schnauderstadt von 100 Euro Gewerbesteuer letztlich lediglich noch 10 Euro im Stadtsäckel, rechnete Liefländer vor.

Einnahmen sinken, Verpflichtungen steigen sogar

Eine Situation, die sich in den kommenden Jahren noch verschärfen dürfte, prognostizierte der Vize-Verwaltungschef. Denn nach wie vor würden die Schlüsselzuweisungen des Landes entlang der Einwohnerzahl der Kommune bemessen. Die allerdings sinke seit Jahren kontinuierlich, der Trend dürfte zudem weiter anhalten. „Unsere Aufgaben werden allerdings nicht weniger, im Gegenteil“, betonte Liefländer und nannte als Beispiel die nötige Einführung der elektronischen Verwaltung, für die mittelfristig hohe Kosten für Soft- und Hardware anfallen.

Mittelfristig noch mehr Umlage zu zahlen

Parallel sei zudem bereits abzusehen, dass auch die Kreis- und Schulumlage in den kommenden Jahren weiter steigen werde. Bereits 2022, so Liefländers Rechnung, dürften sich die Zuwendungen an den Kreis von 3,29 auf dann 3,38 Millionen, jene an die Schulen von 500 000 auf etwa 570 000 Euro erhöhen. „Wir werden in den nächsten Jahren damit doppelt zur Kasse gebeten, zahlen mehr Umlagen und erhalten gleichzeitig weniger Geld vom Land“, verdeutlichte er.

Die einzige Chance bestehe daher aus seiner Sicht darin, dass die Landesregierung endlich die Regeln für den kommunalen Finanzausgleich anpasse, diesen nicht mehr an der Einwohnerzahl bemesse. „Nur dann werden wir auch irgendwann einmal unsere Haushaltskonsolidierung erreichen können“, betonte er die Tragweite der Situation.

Von Bastian Fischer