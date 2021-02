Meuselwitz

Garagennutzer müssen in Meuselwitz mittelfristig deutlich tiefer in die Tasche greifen: Der Stadtrat machte in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich den Weg für eine Erhöhung der Pacht- und Mietzinsen frei. Konkret soll ab dem 1. September der Pachtzins für Garagen von bisher 30,68 Euro im Jahr auf dann 108 Euro jährlich steigen. Auch bei den Mietgaragen fällt die Steigerung deutlich aus: Hier erhöhen sich die jährlichen Kosten von bislang 62,40 Euro auf dann 120 Euro pro Jahr. Ab dem 1. Januar 2023 müssen die Nutzer in beiden Fällen zudem für die gesetzliche Mehrwertsteuer aufkommen.

Geld für Konsolidierung in Instandhaltung

Mit den so generierten Mehreinnahmen will die Verwaltung insbesondere ihre Einnahmesituation mit Blick auf die nach wie vor laufende Haushaltskonsolidierung verbessern. Ein Teil des Geldes soll darüber hinaus für die Instandhaltung der jeweiligen Garagenstandorte verwendet werden.

NMM kritisiert Höhe und Zeitpunkt der Entscheidung

Eben jener Ansatz sorgte indes unter den Räten für erheblichen Diskussionsbedarf – und auch für Kritik am Vorgehen der Verwaltung. Diese kam insbesondere aus den Reihen der Neuen Meuselwitzer Mitte (NMM). „Wir können nicht erst die Beträge erhöhen und dann investieren. Normalerweise läuft so etwas umgekehrt“, mahnte Fraktionschefin Antje Ulich an. Zudem sei der Zeitpunkt der Erhöhung denkbar ungünstig gewählt: Viele Menschen hätten in der derzeitigen Pandemielage mit teils erheblichen Einnahmeeinbußen zu kämpfen. Da sei eine derart drastische Erhöhung besonders schmerzhaft.

CDU: Unterschied zwischen Pachten und Mieten

Anderer Meinung war man hingegen auf Seiten der Bürger für Meuselwitz (BfM). Bisher, so Fraktionschef Lutz Hempel, hätten die Mieten offenkundig nicht ausgereicht, um größer angelegte Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Von daher sei die Erhöhung durchaus verständlich. „Und wir verlangen ja auch keine Unsummen“, befand er über die Steigerung.

Auch in den Reihen der CDU stand man der Preissteigerung nicht gänzlich ablehnend gegenüber – mahnte allerdings Nachbesserungsbedarf an. Er halte es für problematisch, Mieten und Pachten finanziell nahezu gleich zu stellen, betonte deren Fraktionsvorsitzender Christopher Köhler. „Wenn wir uns etwa darauf einigen könnten, die Pachten nur auf etwa zwei Drittel der Mietsumme, also knapp 80 Euro, anzuheben, könnten wir auch zustimmen“, unterbreitete er einen Kompromissvorschlag.

Bereits 10 000 Euro für Garagen im Haushalt eingeplant

Das sah wiederum UWW-Fraktionschef Klaus-Peter Liefländer als unnötig an. Unterm Strich sei der praktische Unterschied zwischen Pacht- und Mietverhältnissen relativ gering, argumentierte er, im Endeffekt liege die Unterhaltungslast ohnehin bei der Gemeinde. „Nach Beendigung der Pachtverhältnisse würden diese Garagen sowieso in das Eigentum der Stadt fallen und wir wären damit, genau wie bei den Mietgaragen, auch für deren Pflege verantwortlich“, merkte er an. Vor diesem Hintergrund sei ein großer Unterschied zwischen Pacht- und Mietzins aus seiner Sicht nicht nötig. Obendrauf seien im aktuellen Haushalt bereits 10 000 Euro für Investitionen in die Garagenstandorte eingeplant. Diese allerdings, schob Zentralamtsleiterin Heike Schädlich ein, dürften gut zur Hälfte für die Beräumung der auf einem heruntergekommenen Garagenstandort in der verlängerten Breitscheidstraße entstandenen Müllablagerungen verbraucht werden.

Mehrheit entscheidet sich für Erhöhung

Am Ende fielen die Entscheidungen dann entsprechend deutlich aus. Mit 13 Ja-Stimmen wurde zunächst die Pachtzinserhöhung auf den Weg gebracht – die NMM sowie die CDU stimmten dagegen, die Linke enthielt sich. Noch deutlicher fiel das Votum für die Mietzinserhöhung aus: Hier stimmten bei 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung aus den Reihen der Linken die meisten Stadträte ebenfalls für die Anhebung. Die NMM votierte erneut dagegen.

So geht es bei den Garagen weiter Insgesamt 921 Pacht-Garagen gibt es in Meuselwitz und den Ortsteilen, hinzu kommen noch einmal 141 Mietgaragen. Die Erhöhung der jeweiligen Zinsen betrifft dabei allerdings zunächst nicht alle Nutzer. Ausgenommen sind bis einschließlich 2023 18 Pachtgaragen in Wintersdorf. Der Grund: Dort wurde bereits von 2002 bis 2003 ein Ausbau des Garagenhofes vorgenommen, seit 2004 zahlen die Besitzer daher schon 60 Euro pro Jahr. Im März sollen nun alle betroffenen Mieter und Pächter angeschrieben und über die Erhöhung informiert werden. Wer mit dem Preisanstieg nicht einverstanden ist, dem wird laut Verwaltung ein Sonderkündigungsrecht von drei Monaten eingeräumt.

Von Bastian Fischer