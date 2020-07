Die Kritik an Polizei und Ordnungsbehörden in Meuselwitz führt zu ersten Konsequenzen. Die Stadt soll einen kriminalpräventiven Rat bekommen. Außerdem sollen Polizei und Stadtverwaltung regelmäßig über die Sicherheitslage berichten. Derweil hat Polizeichef Andreas Pöhler die Lage in der Stadt bewertet und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.