Paukenschlag in der Schnauderstadt: Bis auf Weiteres werden die Meuselwitzer auf ihren gewohnten Wochenmarkt verzichten müssen. Mit der Entscheidung wolle man der derzeitigen Corona-Lage im Landkreis Rechnung tragen, so Bürgermeister Udo Pick. Anders liegen die Dinge hingegen in Altenburg.