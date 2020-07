Meuselwitz

Eigentlich möchte sich Tina Neumann nicht mit Preisen rühmen, die sie bei Literaturwettbewerben mitnimmt. „Ich habe nie Texte geschrieben, um an Wettbewerben teilzunehmen“, sagt die 17-Jährige ganz bescheiden. Wettbewerbe sind für sie eine Nebensache – wenn es sich ergibt, an einem teilzunehmen, tut sie das auch.

„Komplexität von Gedichten ist neue Herausforderung“

Tina Neumann ist Schülerin am Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium in Meuselwitz. Und sie schreibt. „Ich habe eigentlich mit Kurzgeschichten angefangen. Als dann in der fünften Klasse etwa die ersten Unterrichtseinheiten zur Lyrik kamen, kam die Poesie dazu, erlangte dann nach und nach Übergewicht“, erklärt sie. Sie sei fasziniert von der Komplexität von Metrum und Reim und sie habe nach einer Herausforderung gesucht.Von Dichtern wie Joseph von Eichendorff, Rainer Maria Rilke und Joachim Ringelnatz lässt sie sich gerne inspirieren.

Angetan von der Struktur von Gedichten – „Geschichten schreiben ist ja eine Sache“ – sei sie zur Lyrik übergegangen. Sie habe etwas Neues ausprobieren wollen und vielfältiger werden. „Gedichte sind meistens nicht so lang. In ihnen kann man gut verdichten.“ Sie schmunzelt über das kleine Wortspiel.

Der Affe und der Elefant An einer tiefen, breiten Schlucht – sie war als Todesschlucht bekannt, begegneten sich unverhofft ein Affe und ein Elefant, sie hatten beide Appetit und folgten kurzweg den Gerüchten, man käme auf der andren Seite mühelos zu süßen Früchten. Sie schauten in die Schlucht hinab – den Grund erkannten beide kaum, als Brücke lag vor ihnen lediglich ein umgestürzter Baum. Doch lief der Affe mutig los – und staunte bald: „Das ist ja leicht!“ – und hatte mit geschicktem Schritt den andren Rand der Schlucht erreicht. Er freute sich, sprang auf und ab und jubelte voll Übermut, der Elefant stand stumm und steif – und wie er stand, so stand er gut. So rief der Affe ungeduldig: „Komm jetzt! Komm und balanciere! Du hast doch wohl nicht etwa Angst? Du bist der Größte aller Tiere!“ – Da sagte sich der Elefant: Der will ich morgen auch noch sein. Er kehrte um und ging davon, der Affe freute sich allein.

„Sprache ist nicht nur Kommunikationsmedium“

Die Gedichte, die sie jetzt schreibt, handeln auch von Sprache. „Sprache erfüllt für mich nicht nur die Funktion des Kommunikationsmediums. Sie ist ganz eng mit Ästhetik verbunden und diese fasziniert mich sehr. Ich mag Wortspiele, Wörter umbauen, zusammenpuzzeln, verändern – nach dem Motto Mal schauen, was passiert“, erzählt das 17-jährige Ausnahmetalent.

So auch eines ihrer Werke, die sie zum Wettbewerb des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen eingesandt hat. In der Ballade geht es vor allem um die vier Metren: Jambus, Trochäus, Daktylus und Anapäst. Drei von ihnen veranstalten ein Geburtstagsfest für Anapäst: „Das ist ein Metrum, das eher selten verwendet wird. Meistens ist es entweder Jambus oder Trochäus“, erklärt die junge Dichterin.

„Ich wollte die sprachlichen Mittel beleben“

Anapäst stellt sie dabei als schüchterne und bescheidene Entität dar. „Damit sie ihren Freund nicht unnötig ins Rampenlicht setzen, veranstalten die anderen Metren auch nur ein Freundschaftsfest“, erklärt Tina den Hintergrund. Dabei sei die Ballade inhaltlich vielleicht nicht sonderlich gehoben, sagt sie, aber strukturell sei es recht komplex. „Außerdem ging es mir eher darum, die sprachlichen Mittel zu beleben.“

LK eA Ge 11/1 Die letzten suchen nach Papier,links hinten wird ein Stuhl verrücktNameKlasseDatum – weiß ich nicht.Das einerseits leere A4 aus ihrer Tasche liegt schon auf dem Tisch, mein Fuß fängt an zu wackeln.KlackKlackStehen – und der nächsteschaut, ob er nicht ein paar Wörter durch das Weiß erkennen kann.Heute istDer 19.Meine Hand schreibt, meine Augen bleiben kurz an dem verschmierten Schreibschrift-L hängen.KlackKlackKlack – sie sitzt. Aufgabe 1

„Ich habe in der ersten Klasse schreiben gelernt und außerdem habe ich schon immer sehr viel gelesen“, erzählt Tina. Irgendwann habe sie auch selbst schreiben wollen. Was sie sich ausgedacht habe, wollte sie festhalten. Viele ihrer ersten Werke seien verschiedene Kurzgeschichten über Schachfiguren. Denn die literarisch begabte Gymnasiastin ist auch begnadete Schachspielerin und trainiert außerdem Karate.

„Ich kann mich beim Schreiben ausleben“

An einen besonderen Anstoß in Richtung schriftstellerischer Tätigkeit kann sie sich nicht bewusst erinnern. „Ich habe damit mal angefangen und es hat mir Spaß gemacht. Darin konnte ich mich ausleben“, erzählt Tina. Schreiben sei für die Gymnasiastin ein Ventil. „Man lässt ja wortwörtlich etwas raus.“ Dass ihrer Familie die Werke aus ihrer Grundschulzeit gefallen haben, hätte sie in ihrer Kreativität bestärkt. Dabei seien Kurzgeschichten nicht das Einzige, was sie geschrieben habe. „Ich habe, als ich zehn Jahre alt war, auch mal einen kurzen Roman angefangen, aber ich habe mich etwas in die Geschichte verstrickt und habe es dann gelassen“, lacht die 17-Jährige.

Zum Dichten brauche sie natürlich einen kleinen Anstupser, erklärt sie die Anfangsphase ihres Schaffensprozesses. „Es reicht ein Gedanke, ein Gefühl, ein Bild.“ Sie versucht bewusst, sich nicht an einen bestimmten Autoren zu halten. Wenn sie allerdings in ihren Gedichten die Themen mit Reim und Metrum so verknüpft, dass es gut passt, müsse sie manchmal an Heinz Erhardt denken. „Er schafft es schon sehr gut, alles so zu verbinden, ohne dass der Reim erzwungen wirkt“, erklärt Tina.

Ohne Titel Junisonne streicheltDie schlummernde Magnolie –Unter ihrem Blütendach Sitzt er zusammen Mit einem Gedanken Schritte auf dem Gartenweg – Durchs Geäst entführte Ihm ein Windhauch Die Erinnerung

Oftmals überkomme sie die Inspiration, aber meistens gehe es dennoch nicht so schnell. „Die Wörter brauchen immer erst eine Weile, ich muss mich wirklich in die Wortwelt hineinversetzen“, erläutert die Gymnasiastin ihren Schaffensprozess. Dennoch habe sie auch schon innerhalb von wenigen Stunden Gedichte geschrieben habe. An anderen habe sie monatelang gesessen. Die Einsendung für das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen hätte etwa einen Monat in Anspruch genommen, ehe sie damit zufrieden war.

„Inspiration ist wie eine Saat“

Die Anfänge variierten dabei, so Tina. „Manchmal ist es nur ein Gedanke. Manchmal ist es aber schon ein ganzer Vers.“ Diverse Momentinspirationen schreibe sie sich auf, um in Zukunft nochmal auf sie zurückkommen zu können. „Ich will es festhalten, solange es noch da und mir noch nicht durch die Finger geronnen ist“, erklärt die 17-Jährige. Daraus würden sich des Öfteren ganze Gedichte entwickeln. „Wie eine Saat, aus der irgendwann eine Pflanze wird.“

„Am schwierigsten ist es Metrum, Reim und Wortwahl so miteinander zu verknüpfen, dass nichts erzwungen wirkt“, sagt sie. Und auch noch so, dass man sich nicht gezwungen fühle, nach dem einen bestimmten Wort suchen zu müssen, das zum Reim passt. Dabei benutzt sie selbst in ihren Werken auch oft (nicht immer) das Metrum Jambus. „Das passt eben am besten zu deutschen Wörtern.“ Alles hänge aber davon ab, welche Stimmung sie im Gedicht schaffen wollte. Eine bevorzugte Gedichtform habe sie nicht. „Aber ich mag Balladen und Fabeln sehr gerne.“

Die junge Schriftstellerin kann sich durchaus vorstellen, mal einen Geschichtenband zu veröffentlichen. „Als ich mit dem Schachspielen angefangen habe, habe ich auch sehr viele Schachgeschichten geschrieben. Sowas würde ich gerne mal veröffentlichen.“ Vielleicht sei auch ein Gedichtband in Aussicht. „Ich könnte es mir vorstellen, meine Werke zu veröffentlichen. Ob das aber etwas wird, ist noch ungewiss“, lacht sie.

Von Elena Boshkovska