Altenburg

Was einst mit Schmetterlingen im Bauch begann, endete nun mit einem harten Aufschlag auf dem Boden der Tatsachen. So verurteilte das Amtsgericht Altenburg Manuel L. wegen Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Das Schöffengericht sah es nach drei Verhandlungstagen als erwiesen an, dass der 37-Jährige im Juni 2018 in Meuselwitz seine damalige Freundin und einen ihrer Bekannten angegriffen und verletzt hat. Zudem hatte er sie als „Schlampe“ bezeichnet und wollte ihr gewaltsam einen Autoschlüssel abnehmen.

Sozialprognose rechtfertig Bewährung trotz vieler Vorstrafen

Über die Bewährungsstrafe hinaus muss Manuel L. binnen zwei Jahren noch 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten oder wahlweise 1800 Euro zahlen. In der Urteilsbegründung machte Richter Alexander Reichenbach dem gebürtigen Naumburger klar, dass er mit der Strafe gut bedient ist: „Bei so einem Vorstrafenregister spricht eigentlich nichts für Bewährung, aber in den letzten 13 Jahren ist bei Ihnen eine Beruhigung eingetreten.“ In dieser Zeit sei nur eine neue Verurteilung hinzugekommen – wegen Fahrens ohne Führerschein. „Sie haben Arbeit, eine neue Wohnung und eine neue Freundin.“ Das rechtfertige noch einmal Bewährung. „Aber die Toleranzschwelle ist niedrig.“ Laufe irgendetwas nicht, werde die Haftstrafe vollstreckt.

Manuel L. reagiert auf die Belehrung mit eifrigem Nicken. Der Neu-Chemnitzer wirkte erleichtert, dass er nicht erneut ins Gefängnis muss, wo er fast acht Jahre seines Lebens verbrachte. Doch nicht nur deswegen. „Ich habe in Chemnitz einen Nullstart gemacht und will die Sache abhaken“, erklärte er. „Es geht mir auf die Nerven.“ Dem entsprechend nahmen er und sein Verteidiger das Urteil an und verzichteten, wie auch die Staatsanwaltschaft, auf Rechtsmittel. Deswegen ist es bereits rechtskräftig.

Im Juni 2018 kommt es zum Liebes-Halali voller Verletzungen

Zuvor hatte sich der 37-Jährige aber noch einmal mit den Geschehnissen im Juni 2018 auseinanderzusetzen. Mit dem Streit, in den er mit seiner damaligen Freundin in der früheren gemeinsamen Wohnung im Meuselwitzer Ortsteil Schnauderhainichen geraten war. Grund: ein Nacktfoto von ihr, das er auf dem gemeinsam genutzten Laptop gefunden haben wollte. Weil er dachte, sie verkaufe freizügige Fotos von sich, beschimpfte er sie. Als er nach einer Rangelei um den Laptop rücklings auf dem Boden lag, trat er die heute 32-Jährige, wodurch sie mit dem Rücken gegen ein Glasregal stieß.

Die seinerzeit fast drei Jahre dauernde Beziehung des Paares war da bereits zerrüttet. Es war ein Liebes-Halali voller Verletzungen. So auch, als sie wenig später einen Bekannten hinzu bat. Da L. diesen für einen Nebenbuhler hielt, der die Wohnung trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, tickte er aus. Er packte den vermeintlichen Konkurrenten, drückte ihn auf die Arbeitsplatte der Küche und ging mit einem Schraubendreher auf ihn los.

Als Kumpel das Alibi zurückzieht, gesteht L. komplett

Das hatte L. so eingeräumt, wie es seine Ex und ihr Bekannter ausgesagt hatten. Nur den letzten Vorfall eine Woche später leugnete der 37-Jährige zunächst weiter. Wegen zwei Fotos auf seinem Handy und des von einem Chemnitzer Kumpel nach Widersprüchen zurückgezogenen Alibis für jenen Tag räumte L. aber auch die weitere Eskalation ein. Dabei hatte er seine Ex auf ein Kinderbett geschmissen, geohrfeigt und versucht, ihr den Autoschlüssel abzunehmen. Er tat das, weil seine Oma den Wagen finanziert hatte. Die Geschädigte wehrte sich mit einem Biss in L.s Brust.

Weil sich der Vorfall nicht als versuchter Raub beweisen ließ, degradierte das Gericht die Sache mit dem Schlüssel zur versuchten Nötigung. „Sie haben uns ein bisschen versucht, für dumm zu verkaufen“, kritisierte Reichenbach den Täter für seine an die Beweise angepassten Aussagen. Auch wenn er die emotionale Ausnahmesituation anerkenne, hätte sich der ganze Ärger vermeiden lassen, wenn L. nach der ersten Tat gegangen wäre. Denn seine Ex rief erst die Polizei, als er ihren Bekannten aufs Kreuz gelegt hatte.

Von Thomas Haegeler