Meuselwitzer Bibliothek braucht Unterstützung

Hand aufs Herz, liebe Leserinnen und Leser: Wann waren Sie zum letzten Mal zum Bücher ausleihen in einer Bibliothek? Gerade die Jüngeren müssen da vermutlich etwas länger überlegen. Und ich gebe selbst zu: Bei mir ist es eine ganze Weile her. Aber, auch das gehört zur Wahrheit: Als ich jünger war, gehörte der wöchentliche Besuch im örtlichen Büchertempel zur Freizeitgestaltung wie der nachmittägliche Kick mit Kumpels auf dem Bolzplatz. Gespannt durch die Regale streifen, die aktuellsten Neuerscheinungen mit nach Hause nehmen oder auch mal einen Geheimtipp austesten – das war ein tolles Gefühl.

Digitalisierung verschont auch Bibliotheken nicht

Sicher, die Lesegewohnheiten haben sich über die Jahre gewandelt. Statt die Nase zwischen dicke Buchdeckel zu stecken, wird immer öfter auf elektronischen Endgeräten geschmökert. Da ist es wichtig, dass Bibliotheken mit der Zeit gehen, um die Leselust auch bei den nachrückenden Generationen anzufachen. Die Digitalisierung macht auch vor dem Literaturbetrieb nicht halt.

Einrichtung ist enorm wichtig für Stadtgesellschaft

Umso unverständlicher ist es da, dass Bibliotheken wie in Meuselwitz befürchten müssen, mittelfristig abgehängtzu werden. Am Willen der Verantwortlichen jedenfalls mangelt es nicht: Sie würden lieber früher als später mit digitalen Angeboten an den Start gehen. Es fehlt nur, wie so oft in jüngerer Zeit in der Schnauderstadt, an Geld. Dabei dürfte auch den Entscheidern klar sein, wie wichtig eine solche Einrichtung für die Stadtgesellschaft ist.

Ungewöhnliche Wege sind gefragt

Angesichts der Situation sind nun neue, andere Wege gefragt. Der aufgeworfene Vorschlag, doch einmal in Richtung Unternehmenssponsoring zu denken, geht da genau in die richtige Richtung. Für so manchen Betrieb, auch in Meuselwitz, sollte der Beitrag zur Onleihe ohne all zu große Probleme stemmbar sein. Also, liebe Unternehmer – wer traut sich?

