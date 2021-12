Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick legt Widerspruch gegen Wahl ein

Meuselwitz

Die Anfechtung der Meuselwitzer Bürgermeisterwahl geht munter weiter. Nach dem unterlegenen Kandidaten Uwe Rückert (Freie Wähler) hat nun auch Noch-Rathauschef Udo Pick (FDP) Widerspruch dagegen eingelegt. Das teilte der Liberale der Kommunalaufsicht des Altenburger Landes am Freitag schriftlich mit. In dem der LVZ vorliegenden Schreiben rügt Pick vor allem, dass die Stichwahl vom 28. November acht Tage zuvor im Amtsblatt unter seinem Namen offiziell bekannt gemacht worden ist.

Bekanntmachung unter Picks Namen „rechtlich unmöglich“

Das seit August dauerhaft erkrankte Stadtoberhaupt macht vor allem rechtliche Gründe für seinen Einspruch geltend. „Eine öffentliche Wahlbekanntmachung zur anstehenden Stichwahl kann aus haftungsrechtlichen sowie weiteren Gründen nicht in meinem Namen erfolgen, da ich – nicht im Dienst befindlich und auch sonst nicht daran beteiligt – keinerlei Verantwortlichkeit und keinerlei Haftbarkeit zu diesem Vorgang tragen kann und nicht zu tragen gewillt bin“, erklärt Udo Pick.

Zudem spreche auch „die geltende ständige Vertreterregelung“ dagegen, heißt es in dem Schreiben weiter. Demnach seien „bei Abwesenheit des Bürgermeisters die beiden Beigeordneten in ihrer numerischen Reihenfolge stellvertretend“ für die Amtsgeschäfte zuständig. „Damit einher gehen klare haftungsrechtliche Bestimmungen.“ Folglich sei es „rechtlich unmöglich, meinen Namen in Verbindung mit meinem Bürgermeisteramt unter einer amtlichen Wahlbekanntmachung“ im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Zweiter Einspruch des Noch-Bürgermeisters

Er lehne ein „solches Vorgehen vehement ab“, so Pick und fordert „die Kommunalaufsicht auf, die amtlich öffentliche Bekanntmachung für ungültig zu erklären“. Tut die zuständige Kontrollbehörde dies, könnte damit die Wahl an sich hinfällig sein und müsste wiederholt werden. Zuvor hatte bereits Uwe Rückert den Urnengang wegen fehlender Transparenz, mutmaßlicher Zugangsbeschränkungen zu Wahllokal und Wahlausschuss und zu spät versandter Briefwahlunterlagen angefochten.

Von Letzterem ist Udo Pick ebenfalls betroffen, weswegen die nun vorgelegte Anfechtung sein zweiter Widerspruch in dieser Sache ist. Für weitere Irritationen sorgte zudem die verschwiegene frühere CDU-Mitgliedschaft des Siegers Ronny Dathe und eine von den Christdemokraten veröffentlichte parteiübergreifende Wahlempfehlung, die sich als falsch erwies.

Von Thomas Haegeler