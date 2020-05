Meuselwitzer Bürgermeister agiert auf sehr dünnem Eis

Meuselwitz

Mit seinem Beharren auf einem persönlichen Gespräch mit dem Initiator des Bürgerforums, Daniel Peschek, begibt sich Udo Pick mehr und mehr auf sehr dünnes Eis. Noch nie drohte der Meuselwitzer Bürgermeister so sehr einzubrechen wie jetzt. Selbst die Bürger für Meuselwitz (BfM), für die er 2016 ins Amt gewählt wurde, distanzieren sich inzwischen deutlich von seinen Plänen. Es wird zunehmend ungemütlich für den Rathauschef.

Entweder naiv – oder uninteressiert

OVZ-Redakteur Bastian Fischer. Quelle: Mario Jahn

Für den neutralen Beobachter lässt die aktuelle Faktenlage dabei letztlich nur zwei Schlüsse zu: Entweder zeigt sich in Picks eigentlich hehrem Anspruch, persönlich auf Bürgeranliegen antworten zu wollen, eine gefährliche Naivität, was die viel kritisierte politische Ausrichtung seines Gegenübers anbelangt. Oder aber Pescheks zweifelhafter Hintergrund ist dem Bürgermeister schlichtweg egal. Beides ist für die Außenwirkung der Schnauderstadt, die inzwischen sogar überregional in den Schlagzeilen landet, verheerend. Dass sich mit Thomas Kemmerich auch Picks FDP-Landesparteichef klar gegen ihn stellt, sollte dem Stadtoberhaupt zusätzlich zu denken geben – selbst wenn Kemmerich sich bei seiner skandalumwitterten Wahl zum Interims-Ministerpräsidenten ebenfalls alles andere als mit Ruhm bekleckert hat.

Der nächste Schritt wird entscheidend

In Meuselwitz droht sich die jüngere Geschichte nun zu wiederholen: Dort erhält Pick ausgerechnet von der AfD Rückendeckung für sein Vorgehen – als einziger Fraktion im Stadtrat. Welche Sprengkraft ein solcher Vorgang entwickeln kann, sollten gerade die Liberalen nur zu gut wissen. Zudem hilft es wenig, wenn Landes- und Kreischef wortreich davon ausgehen, dass Pick auf sein geplantes Treffen verzichtet: In der Öffentlichkeit ist der Meuselwitzer bislang keinen Zentimeter von seinen Plänen abgerückt. Alle Augen richten sich nun auf Picks nächsten Schritt – es könnte der entscheidende sein.

Von Bastian Fischer