Altenburg

Das Spitzenpersonal der Freien Demokraten im Altenburger Land geht ins Rennen um Wählerstimmen bei der Landtagswahl am 27. Oktober. FDP-Kreisvorsitzender Marco Thiele tritt als Direktkandidat für den Wahlkreis 44 an, der die Osthälfte des Altenburger Landes von der VG Pleißenaue über Altenburg bis Nobitz umfasst. Für den Wahlkreis 43 mit der Region Schmölln, Meuselwitz und Lucka haben die Liberalen ihren stellvertretenden Kreischef Udo Pick nominiert.

Der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick. Quelle: Bastian Fischer

Der 47-jährige Pick, der seit Anfang 2016 Bürgermeister von Meuselwitz ist, war im Juni überraschend zum neuen stellvertretenden FDP-Kreisvorsitzenden gewählt worden. Seitdem besitzt er auch das Parteibuch der Freien Demokraten. Marco Thiele, 34-jähriger Lehrer aus Altenburg, hatte zeitgleich die Nachfolge von Steffen Plaul angetreten.

FDP will kommunale Identität stärken

„Zusammen mit unserer Landespartei und unserem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich verfolgen wir vor allem zwei wichtige Ziele: Die kommende Landesregierung muss einen liberalen Anstrich bekommen“, erklärte Marco Thiele am Wochenende. „Die rot-rot-grüne Koalition in Erfurt hat spätestens mit der gescheiterten Gebietsreform gezeigt, dass ihr die Regionen nicht am Herzen liegen, sondern dass Zentralismus ihr Ziel ist. Wir wollen die kommunale Identität genau so stärken wie Verwaltung vor Ort, damit das Altenburger Land lebenswert bleibt und noch lebenswerter wird“, stellte Thiele in Aussicht. Es gelte zudem, im Landkreis den Symptomen der Entfremdung mit der Kommunalpolitik und der damit verbundenen Verdrossenheit entgegenzuwirken.

Von Kay Würker