Meuselwitzer Bürgermeister stolpert durchs Festgewirr

Altenburg

Gleich einem Schuss aus der Hüfte wollte Udo Pick dem Meuselwitzer Stadtfest nächstes Jahr das Licht ausballern – einem der ganz ganz wenigen Höhepunkte, die die Stadt überhaupt noch hat. Zerdeppert hat der Rathauschef damit nicht nur reichlich Porzellan, sondern vor allem ein weiteres Stück Vertrauen in seine ohnehin fragwürdige Führungsqualitäten. Das beginnt schon mit seiner hanebüchenen Begründung, dass der Veranstalter anderthalb Jahre Vorbereitung für das Fest 2021 braucht.

Jens Rosenkranz, Redakteur Quelle: Mario Jahn

Wer es mit der Wahrheit versucht, kommt darauf, dass Meuselwitz das Geld sowie die Wahl unter mehreren Veranstaltern fehlen und im September zwei Feste aufeinander folgen. Aus diesem Dilemma hätte ein neuer Anbieter helfen können, der aber schon in Rositz und Wintersdorf gebunden ist.

Bürgermeister düpiert seine Getreuen

Über diese sehr realen Probleme hätte man in Meuselwitz ausführlich, offen und ehrlich reden müssen. Das hat der Bürgermeister mit seinem Schnellschuss versäumt und mit seinem Juli-Vorschlag sogar noch seine eigenen Getreuen düpiert.

Die Folge ist, dass nun wieder fast alles so bleibt und über Problemlösungen gar nicht mehr geredet wird. Zum Beispiel darüber, dass die Stadt zu schwach auf der Brust ist, zwei Feste an aufeinander folgenden Wochenenden zu stemmen. Und für die Fete an der Schnauder wird sich wohl wieder nur der Veranstalter melden, mit dem viele Stadträte seit Jahren unzufrieden sind.

