Meuselwitzer Eltern planen Protest-Demo – Referendarin geht nach Zeitz

Meuselwitz

Besorgte Eltern in der Schnauderstadt wehren sich gegen den fortgesetztenLehrermangel. Jüngster Anlass ist der fehlende Leiter einer vierten Klasse der Grundschule in Meuselwitz seit Beginn des Schuljahres. Damit einher geht der Ausfall von Fächern wie Kunst, Musik oder Schulgarten. Das erfuhr die OVZ von der Elternvertretung. Auch würden bereits Hortnerinnen den Unterricht in sogenannten Lernzeitfächern übernehmen. Mathe und Deutsch als Hauptfächer würden allerdings erteilt, hieß es.

Weiterer Grippe-Ausfall befürchtet

Die größten Sorgen bereiten jedoch der fehlende Klassenleiter, der gerade in Klasse vier gebraucht werde, wo es zum Beispiel um die weitere Schullaufbahn ab Klasse fünf geht, was bekanntermaßen mit vielen Fragen von Eltern und Schüler verbunden sei. Auch die geplante Abschlussfahrt sei in Gefahr. „Alles in allem sind dies sehr ungünstige und unschöne Umstände“, sagte Elternsprecherin Sandra Pemsel der OVZ. Dazu komme, dass über den bevorstehenden Winter mit Erkrankungen und weiteren Ausfällen zu rechnen sei, die die Situation weiter verschärfe.

Online-Petition gestartet

Deshalb hat die Elternvertretung eine Online-Petition gestartet, in der auf den fehlenden Klassenlehrer aufmerksam gemacht wird. „Die angehende Grippesaison, aber auch anderweitiger Ausfall von Lehrern, wird zu mangelnder Bildung führen. Das darf nicht die Norm sein, scheint aber geduldet zu werden zu Lasten unserer Kinder“, heißt es darin. „Andere Bundesländer machen es vor, Ostthüringen hängt offenbar hinterher. Wir benötigen dringend Lehrkräfte!“

Lehrermangel ist zur Regel geworden

Weiter heißt es, dass die wirtschaftliche Lage der Ostthüringer Schulen äußerst prekär sei. Ein wachsender Lehrermangel sei mittlerweile die Regel. Notwendige Einstellungen würden aufgeschoben und mit Krankenstand sei ein regulärer Unterricht und eine Einhaltung des Bildungsniveaus nicht mehr gewährleistet. Einstellungen von Lehrern würden zu spät bearbeitet oder durch unattraktive Konditionen verhindert.

Referendarin wurde nicht eingestellt

Nach Ansicht der Eltern hätte es allerdings gar nicht zu der fehlenden Stellenbesetzung kommen müssen. Es gab an der Grundschule nämlich eine Referendarin, die sich zum Beginn des Schuljahres beworben hatte. Zur Einstellung kam es aber nicht, weil der jungen Kollegin nur eine befristete Stelle angeboten wurde, sie wollte aber eine unbefristete. Deshalb sah sich in Zeitz um, wo sie dann auch unter ihren Bedingungen eingestellt wurde und auch noch mehr Geld bekam. „ Man hat sie einfach ziehen lassen“, ärgert sich Sandra Pemsel.

Die Eltern haben nun die Nase voll. Neben der Petition ist auch eine Demonstration vor dem Schulamtin Gera geplant, die am 22. November stattfinden soll.

Ähnlicher Fall in Windischleuba

Ein ähnlicher Fall tut sich an der Grundschule Windischleuba auf, wo die Besetzung einer Stelle seit Monaten an der Frage scheitert, in welche Gehaltsstufe die Bewerberin eingruppiert werden kann (OVZ berichtete). „Das zuständige Schulamt reichte den Fall an das Bildungsministerium weiter. Von dort ging es weiter zum Finanzministerium, wieder zurück zum Bildungsministerium und von dort wieder zum Schulamt“, erklärt Landtagsabgeordneter Christoph Zippel ( CDU).

Das Schulamt verwies den Fall dann erneut an das Bildungsministerium. Monatelang wurde die Entscheidung hin- und hergeschoben, obwohl die betreffende Grundschule mit den vorhandenen Lehrkräften gerade einmal die Hauptfächer absichern konnte. Zippel fordert, endlich ausreichend Referendare einzustellen, Leistungsanreize für Lehrer zu schaffen und vor allem die Einstellungsverfahren schneller und effektiver zu gestalten.

Von Jens Rosenkranz