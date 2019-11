Meuselwitzer Eltern und Schüler protestieren vor dem Schulamt in Gera

Gera/Meuselwitz

„Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, wenn Unterricht ausfällt und kein Klassenlehrer da ist. Das Schulamt sieht nicht voraus, wenn Lehrer in Rente gehen.“ – Claudia Nagel muss ziemlich laut reden, um die lauten Trillerpfeifen zu übertönen, mit denen andere Eltern und Grundschüler gerade vor dem Schulamt ihrem Unmut Luft machen. Gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn Emil ist sie nach Gera gefahren, um gegen fehlende Lehrer und Unterrichtsausfall zu protestieren. Rund 80 Meuselwitzer haben sich mit ihr vor dem grauen Büro-Komplex an der Theaterstraße mit ihren Plakaten versammelt.

Amtsleiter lädt Demonstranten ein

Wenig später kommt Berthold Rader, der Leiter des staatlichen Schulamtes Ostthüringen, auf die Straße und lädt eine Abordnung der Eltern und Schüler in seine Behörde ein. Dort übergibt Elternratsmitglied Jens Winkler an Rader eine Petition mit 925 Unterschriften, in der auf den fortgesetzten Unterrichtsausfall an der Grundschule aufmerksam gemacht wird. Letzter Anlass für den Protest war eine nicht besetzte Klassenleiterstelle (OVZ berichtete).

Zwei befristete Einstellungen zugesagt

Rader präsentiert eine Lösung, um die Personalnot zu entspannen. Bereits zum 20. November sei eine sogenannte Seiteneinsteigerin befristet eingestellt worden. Am 28. November kommt eine weitere Kollegin dazu, die sich im Ruhestand befand, jetzt aber noch einmal helfen möchte – ebenfalls nur befristet. Mit dem Zuwachs könne dann der gesamte Unterricht an der Grundschule vollständig abgesichert werden, falls niemand krank wird, schränkt Rader ein, der sogleich noch eine Einschränkung macht. Mindestens vier Stunden Sport pro Woche müssen im Winterhalbjahr ausfallen, weil die Platzkapazitäten in den Meuselwitzer Sporthallen nicht ausreichen. Das sei schon immer so gewesen, sagte er.

Rader wirkt angespannt und ernst, ihm fehlen nicht nur in Meuselwitz Leute. In den Grundschulen des Kreises seien 20 Stellen nicht besetzt. „Für das Altenburger Land finden wir einfach keine Bewerber.“

Elternsprecher Jens Winkler übergibt an Schulamtsleiter Berthold Rader (l.) eine Petition mit 925 Unterschriften. Sie wird dem Petitionsausschuss des Landtages weitergeleitet. Quelle: Jens Rosenkranz

Trotz der Umgehung der Schulpflicht fand es der Behördenleiter aber gut, dass auch etliche Grundschüler an dem Protest teilnahmen. „Es ist toll, dass Kinder ihre demokratischen Rechte wahrnehmen.“ Sogar ein kleines Lächeln huschte ihm übers Gesicht, als eine Siebenjährige der Runde mitteilte, dass es keinen Spaß mache, wenn Unterricht ausfällt. „Wir wollen ja was lernen.“ Er könne verstehen, „dass ihr Euch Sorgen macht“, bekam sie zur Antwort.

Thüringen hat Wettbewerb verschlafen

Im Gespräch mit den Eltern wird deutlich, dass Thüringen den Wettbewerb um Grundschullehrer mit den Nachbarländern verschlafen hat, die vor allem eine bessere Bezahlung bieten. Doch Hochschulabsolventen zieht es auch in die großen Städte Erfurt, Jena und Weimar, wo es keine unbesetzten Stellen gibt. Anreize für die ländlichen Regionen bietet Thüringen nicht. Und die angehenden Lehrer wissen um ihren Marktwert. „Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir als Schulamt erpresst werden“, schildert Rader jene Erfahrungen, wenn erhoffte und avisierte Unterschriften unter Arbeitsverträge von Anwärtern dann oft doch nicht stattfinden.

Rader rät zu Kooperationen und Schließungen

Rader riet der Meuselwitzer Abordnung, sich dringend an die Landtagsabgeordneten im Altenburger Land zu wenden und bei denen eine bessere Bezahlung der Grundschullehrer einzufordern. Denn dies war auch der Grund, warum eine Referendarin kürzlich in Zeitz anheuerte und nicht an der Meuselwitzer Grundschule. Es habe nicht an der befristeten Anstellung gelegen, dementierte er die Erklärung der Eltern. Außerdem appellierte Rader an den Kreistag, Schulen in Form von Kooperationen zusammenzulegen und darüber nachzudenken, kleinste Schule zu schließen.

Elternsprecher enttäuscht

Elternsprecher Jens Winkler zeigte sich über das Treffen im Schulamt enttäuscht. Die zwei zugesicherten Stellten seien nur befristete Lösungen und damit keine richtigen, sagte er der OVZ. Er habe den Eindruck, dass das Schulamt die Probleme im Altenburger Land nicht mit dem nötigen Druck nach Erfurt weiterleite und die Mängel nur verwalte. Daher kenne die Landesregierung die Zustände vor Ort selbst offenbar nicht.

Von Jens Rosenkranz