Meuselwitz

Wer sich zur jüngsten Stadtratssitzung in Meuselwitz angesichts der Kommunalwahl am Sonntag noch einmal einen feurigen Schlagabtausch erwartet hatte, sah sich am Ende enttäuscht. Lediglich beim letzten Tagesordnungspunkt des öffentlichen Sitzungsteils regte sich eine leichte Debatte.

Übertragung könnte Personalengpässe beheben

Gestritten wurde über einen von der Fraktion der Linken eingebrachten Beschlussantrag, der vorsah, den Vollzug der Straßenreinigung von der Stadtverwaltung auf den Eigenbetrieb Stadtwerke Schnaudertal (ESS) zu übertragen. „Die personellen Engpässe der Verwaltung in diesem Bereich sind zuletzt mehrfach deutlich geworden“, führte Peter Bergner aus und nahm damit auch Bezug auf die im vergangenen Jahr intensiv geführte Debatte zur Gebührenerhöhung für die Reinigung (OVZ berichtete). „Teilweise war der Vollzug gar nicht zu leisten“, so der Linken-Fraktionschef.

Linke: Keine Folgekosten zu erwarten

Da die Betriebssatzung der ESS vorsehe, dass die Stadtwerke auch die Erfüllung kommunaler Dienstleistungen – zu denen die Straßenreinigung zählt – übernehmen könne, sei eine Übertragung der Aufgaben sinnvoll. So könnten wichtige Personalressourcen in der Verwaltung – nicht zuletzt im krankheitsgebeutelten Bauamt – freigelenkt werden. Für Stadt und Bürger entstünden keine Auswirkungen, ergänzte Linken-Stadträtin Angela Pechmann. „Die Personalkosten für die Reinigung sind bereits in die Gebühren eingerechnet“, betonte sie. Das sei ihr auch im Vorfeld so bestätigt worden. Eine Argumentation, der auch Bürgermeister Udo Pick (Bürger für Meuselwitz) grundsätzlich positiv gegenüber stand, wie er erklärte.

Andere Fraktionen sind sich in Kritik einig

Anders sah die Sache dagegen UWG/SPD-Fraktionschef Klaus-Peter Liefländer. Eine einfache Übertragung der Aufgaben sei nicht ohne weiteres möglich. „Die Satzung sieht das zwar vor, aber nicht ohne dass die Stadt im Extremfall sowohl Geld als auch Personal an die Stadtwerke stellt“, so seine Argumentation. Um den Plan der Linken umzusetzen, sei seiner Ansicht nach eine weitere Satzungsänderung unumgänglich. „Wir brauchen diese Vorarbeit, bevor wir zustimmen können.“

Ähnlich klang auch die Kritik aus den Reihen der Bürger für Meuselwitz (BfM). Man müsse im Nachgang der Entscheidung womöglich neue Stellen bei den ESS schaffen, so deren Fraktionsvorsitzender Lutz Hempel. „Wenn im Bauamt alle Mitarbeiter wieder gesund sind, müssen wir dann dort entsprechend Stellen reduzieren, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen“, umriss er aus seiner Sicht mögliche Folgen. In der jetzigen Form könne man dem Antrag nicht zustimmen, so Hempel. „Wir sollten den Gedanken aber nicht aus den Augen verlieren.“

Das sah auch der Kopf der CDU-Fraktion, Matthias Wittig, so. „Wir würden uns wünschen, einen solchen Vorschlag künftig in den Ausschüssen zu beraten“, regte er an. Ein Vorstoß, den Angela Pechmann zu entkräften suchte, sei doch ein Fraktionsantrag auch ohne Vorberatung auf die Tagesordnung zu nehmen.

ESS-Leitung widerspricht Darstellung

Letztendlich war es schließlich ESS-Geschäftsführerin Sylvana Geweniger-Hüfner, die den Sargnagel in den Antrag der Linken schlug. Man wolle sich zwar grundsätzlich nicht gegen Hilfe für die Stadt verwehren, unterstrich sie. „In dieser Form geht das allerdings nicht. Denn die Personalkosten sind eben nicht in die Gebühren integriert“, kassierte sie Pechmanns Kostenkalkulation. Obendrauf werde auch die Stadtkasse bei der Umsetzung stärker belastet: „Denn die Kosten müssen auch in den 25-prozentigen Zuschuss der Stadt an die ESS integriert werden.“

Ein Konter, den Pechmann so nicht unwidersprochen ließ. Die Verwaltung habe ihr gegenüber klar kommuniziert, dass ihre Kostenanalyse schlüssig sei. „Wir werden der Sache nachgehen“, kündigte sie an, ehe die Räte zur Abstimmung schritten.

Deren Ergebnis war deutlich: Bei zwei Ja-Stimmen und einer Enthaltung fiel der Antrag bei der breiten Mehrheit der Räte – und Bürgermeister Pick – durch.

Von Bastian Fischer