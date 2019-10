Da schlug das Herz des alteingesessenen Musikliebhabers höher: Am Freitagabend gaben sich in der „Leimrute“ erneut zahlreiche lokale und regionale Größen die Gitarre in die Hand. Doch zur reinen Nostalgieveranstaltung wurde auch die sechste Auflage des Events nicht – dem musikalischen Nachwuchs sei Dank.