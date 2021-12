Meuselwitz/Schmölln

Die Nachricht über den seit 18 Monaten nicht genehmigten Schulnetzplan und die daraus resultierenden Folgen haben bei Eltern für Entsetzen und Empörung gesorgt. Betroffen davon sind das Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz, die Regelschule Lucka und die Grundschule Großstechau, wo die Mindestschülerzahlen und/oder die laut Schulgesetz geforderten zweizügigen Jahrgangsstufen nicht erreicht werden (die OVZ berichtete).

Jetzt stellt sich heraus, wie die Zukunft insbesondere des Meuselwitzer Gymnasiums aussehen soll. Nach den Vorstellungen des Bildungsministeriums soll diese Einrichtung in eine Filiale des Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasiums umgewandelt werden. Dieses Filialmodell ist neben dem Campus und dem Sprengel eine von drei Möglichkeiten, einen Standort wegen zu geringer Schülerzahlen nicht zu schließen.

Eine solche Kooperation mit einer Schulleitung war dem Landratsamt bei einer Anhörung im Bildungsministerium schon Anfang November vorgeschlagen worden. Start sollte dabei bereits der 1. August 2022 sein. Da dies dem Landratsamt als nicht umsetzbar erschien, wurde beantragt, die Filiallösung erst zum 31. Juli 2023 in Kraft zu setzen. Für diesen Antrag liegt noch keine Antwort aus dem Ministerium vor. Auch ist nicht geklärt, wie das Modell im Detail funktionieren soll und wie dadurch die Schülerzahlen steigen könnten.

Ärger bei Eltern

Eine erste Beratung dieses Modells soll am 6. Januar stattfinden, zu der Landrat Uwe Melzer (CDU) die beiden Schulleiter und die Bürgermeister von Schmölln und Meuselwitz eingeladen hat.

Über Probleme bei den Schülerzahlen an den drei Standorten hatte Melzer am 24. November den Kreistag informiert. Dass deswegen der gesamte Schulnetzplan noch immer nicht genehmigt wurde, sagte Melzer aber nicht. Diese von der OVZ aufgegriffene Information hat die Elternvertretungen gehörig verärgert. Nahezu alle Betroffenen seien erst durch den OVZ-Artikel von den neuerlichen Vorgängen um den Schulnetzplan in Kenntnis gesetzt worden, erklärte Hannes Schulte, Mitglied des Kreiselternbeirats. Aus Sicht der betroffenen Eltern habe dies Ängste vor bevorstehenden Schulschließungen sowie daraus resultierenden überfüllten Schulklassen ausgelöst. Kritisiert wurde die Informationspolitik des Landratsamtes.

Kein Gespräch im Vorfeld

Aufgebracht sind ebenso die Elternsprecherin des Meuselwitzer Gymnasiums, Claudia Galow, und der Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Ralf Neuber. Die Art und Weise, wie mit Lehrern, Schülern und Eltern umgegangen wird, sei inakzeptabel, da auch eine zeitnahe Kommunikation oder ein konstruktives Gespräch über die Situation und Lösungssuche im Vorfeld nicht stattgefunden habe, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Mit den Beteiligten hätte im Vorfeld ordentlich gesprochen werden müssen. „Diesen Anstand haben die Eltern, Schüler, Lehrer im Altenburger Land von ihrem Landrat zu erwarten und vor allem verdient.“ Galow und Neuber fordern, dass die Zahlen einer Schule im Gesamten betrachtet werden müssen, wozu auch die Gastschüler zählen, welche im Schnitt bei 50 liegen. „In Meuselwitz gibt es mehrere Kindergärten, eine Grundschule, eine Regelschule und ein Gymnasium – ist es denn nicht wichtig, am Drei-Länder-Eck so einen Standort zu fördern?“

„So etwas wäre verheerend“

Heftige Kritik an den Plänen hat auch Thomas Reimann, ehemaliger Wintersdorfer Bürgermeister und Vize-Chef des Schulfördervereins, geäußert. Er befürchtet, dass etliche Eltern ihre Kinder nicht mehr am Meuselwitzer Gymnasium anmelden, sondern dies gleich in Altenburg oder woanders tun, was die Schule weiter schwächen würde und die Zahlen weiter absinken ließe. „Das Gymnasium leistet seit Jahren eine hervorragende Arbeit, das Filialmodell ist ein Sterben auf Raten“, sagte Reimann. Das würde die ohnehin bereits schwer angeschlagene Region um Meuselwitz weiter schädigen. „So etwas wäre verheerend.“

Von Jens Rosenkranz