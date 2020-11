Meuselwitzer Hainbergsee erhält neue Bewohner

Meuselwitz

Es zappelte ganz schön am Dienstagvormittag am Ufer des Meuselwitzer Hainbergsees. Dort waren Mitglieder des Zeitzer Angelfischereivereins, die das Gewässer nutzen, angerückt, um den turnusmäßigen Herbstbesatz durchzuführen.

Insgesamt konnten rund 280 Kilogramm Karpfen eingebracht werden, teilt Vereins-Vize Christoph Schumann mit. „Davon sind 50 Kilo zweijährige Exemplare, die noch etwas wachsen müssen. Die restlichen 230 Kilo können im Prinzip direkt geangelt werden.“ Obendrauf fanden zudem noch einmal knapp 60 Kilo Schleie im Hainbergsee ein neues Zuhause.

Allerdings, sagt Schumann, könnte der Besatz noch ein gutes Stück größer ausfallen. „Unser Potenzial wird leider durch die Verpachtung einer kleinen Restfläche der Stadt Meuselwitz an andere ausgebremst“, erklärt er. Da die Fläche so in der Besatzplanung keine Berücksichtigung finde, könne die mögliche Fischmenge nicht voll ausgeschöpft werden.

Von bfi