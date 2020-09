Meuselwitzer Herbstmusik fällt Dauerregen zum Opfer

Meuselwitz

Essstände, Schaustellerbuden und eine große Bühne schmückten am Samstagnachmittag den Meuselwitzer Markt. Doch das Wichtigste fehlte – die Besucher. Nachdem die Rostiger Kirmes und das Stadtfest coronabedingt nicht stattfinden konnten, musste sich etwas Neues überlegt werden. Herbstmusik mit einem umfangreichen Rahmenprogramm sollte den Markt bis spät in den Abend zum Leben erwecken. Jedoch machte das regnerische Wetter den Künstlern, Schaustellern und Besuchern einen großen Strich durch die Rechnung.

Nasse Bänke statt guter Laune – und etwas Hoffnung

Nur vereinzelt kamen am Sonnabend Besucher zu den Buden auf dem Meuselwitzer Markt. Quelle: Mario Jahn

Statt guter Laune und lachenden Besuchern konnte man am Samstagnachmittag nur leere nasse Bänke, hoffende Schausteller und bedrückte Musiker in Meuselwitz’ Innenstadt finden. „ Es ist einfach kein gutes Wetter und dafür kann natürlich niemand etwas“, erklärte Jessica Sehning an ihrer Schießbude. „Ich würde als Besucher auch zu Hause bleiben, anstatt bei so einem starken Regen das Haus zu verlassen. Ich hoffe einfach, dass es morgen trocken bleibt und die Leute sich dann aus dem Haus trauen.“ Nur ab und zu sah man den einen oder anderen Besucher kurz und stets mit einem Regenschirm bewaffnet, durch das Festgelände schleichen. Lange blieben aber auch die Hartgesottenen nicht.

Bernd Witte (mit Gitarre) und seine Band Edelholz wollten den Schnauderstädtern einheizen. Doch die blieben bis auf wenige Hartgesottene fern. Quelle: Mario Jahn

Musiker Bernd Witte wollte mit seiner Band Edelholz eigentlich den Boden zum Glühen bringen. Oldies, Ohrwürmer und bekannte Rock- und Pop-Lieder standen bei dem Künstler auf der Bühne im Plan. Ohne Publikum macht das aber höchstens halb so viel Spaß. „ Das sind höhere Mächte, für die wir nichts können. Es ist sehr Schade, doch da kann man leider nichts machen. Wir hoffen, dass es sich gegen Abend noch ein wenig legt, so dass wir wenigsten ein bisschen musizieren können“, sagte er.

Sonntag läuft besser, reißt es aber nicht mehr raus

Standbetreiber André Gilewski nutzt die „Freizeit“ und spielt Fußball. Quelle: Mario Jahn

Eine Ersatzveranstaltung für das Meuselwitzer Stadtfest sollte es werden. Mit ausgeklügeltem Hygienekonzept wurde voller Freude zum verkleinerten Stadtfest geladen. Allerdings konnte niemand vorhersehen, dass es zu Dauerregen kommen wird. „Wir hoffen einfach darauf, dass es morgen trocken bleibt“, erklärt der Gitarrist. „Der ganze Aufwand und die Zeit sollen sich ja auch für jeden lohnen.“

Am Sonntag lief es besser, aber rausreißen konnte es das nicht mehr. Quelle: Mario Jahn

Zwar blieb es am Sonntag überwiegend trocken. Doch bei zumeist bedecktem Himmel, Wind und kaum 14 Grad Celsius konnte nicht von Kaiserwetter die Rede sein. Entsprechend wenige Meuselwitzer fanden den Weg auf den Markt, sorgten aber zumindest zeitweise für so etwas wie Andrang an der einen oder anderen Bude.

Von Lisa-Marie Meyner