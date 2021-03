Meuselwitz

Keine Gäste und verschlossene Türen: Auch in der Meuselwitzer „Holzrolle“ ruht, wie in vielen Kneipen und Lokalen im Altenburger Land, coronabedingt der Betrieb. Trotzdem wird derzeit auf dem Grundstück der Kneipe in der Freiligrathstraße kräftig gearbeitet – mit ganz praktischen Auswirkungen für den künftigen Betrieb.

Ein Freisitz im Hof

Konkret wird in diesen Tagen der Hof hinter dem Gebäude rundum auf Vordermann gebracht. Der Clou: Mittelfristig soll so auf dem Areal ein kleiner Freisitz für die „Holzrolle“ entstehen, wie Wirtin Tina Rolle mitteilt. Eine Idee, die ihr schon eine ganze Weile im Kopf herumspukt, wie sie im Gespräch verrät. „Mit Corona hat das Ganze eigentlich direkt gar nichts zu tun“, stellt sie gleich zu Beginn klar. „Ich habe stattdessen schon über mehrere Jahre immer wieder versucht, das umzusetzen, bin aber bei meinem vorigen Vermieter damit leider immer auf taube Ohren gestoßen“, erklärt sie den Werdegang. Im vergangenen April schließlich wechselte das Haus den Besitzer – und prompt war die Tür für den Biergarten offen.

Wie viele andere Kneipen im Kreis ist auch die „Holzrolle“ derzeit geschlossen. Quelle: Mario Jahn

Vermieterwechsel brachte die Wende

„Mein neuer Vermieter ist mir extrem entgegen gekommen, fand die Idee toll“, freut sich Rolle. Perspektivisch könne nun nicht nur der Freisitz, sondern auch gleich noch eine außengastronomische Versorgung über die kleine Garage, die sich im Hof befindet, realisiert werden. Falls im Zuge von Lockerungen der Corona-Verordnung Außengastronomie wieder möglich wird, ist die Wirtin damit gut aufgestellt.

„Zuerst wird alles gepflastert, der Bereich für den Freisitz anschließend abgegrenzt, damit auch die anderen Mieter im Haus weiter etwas vom Hof haben. Anschließend sollen Sitzecken gebaut und Pflanzen aufgestellt werden, wird alles hübsch gemacht“, beschreibt Rolle die nächsten Schritte. Die Wirtin hofft nun darauf, dass alles bereit ist, sollten gesunkene Inzidenzzahlen und neue Corona-Regelungen einen Neustart für die Gastronomie ermöglichen.

Auf dem Hof hinter der „Holzrolle“ laufen derzeit Bauarbeiten. Perspektivisch soll hier ein kleiner Biergarten entstehen. Quelle: Mario Jahn

Wirtin kommt noch gut durch die Pandemie

Bis dahin muss Rolle, wie viele andere Kollegen auch, noch ausharren, ihre Türen geschlossen halten. Keine leichte Zeit, wie sie sagt, aber – auch dank des neuen Vermieters – eine, die sie bislang recht gut überstanden hat. „Er ist mir wirklich sehr entgegen gekommen, stundet mir etwa die Miete, bis die Überbrückungshilfen angekommen sind“, kann sie berichten. An anderer Stelle war die Pandemie in Sachen Schließung sogar hilfreich: „Beim Strom habe ich etwa durch die lange Schließung eine hohe Rückzahlung bekommen, das hat geholfen. Und ansonsten bin ich eine Kämpferin. Man findet immer einen Weg“, ist sie sich sicher.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit aber auf den entstehenden Biergarten, der, so hofft Rolle, gut angenommen wird. Die Zeichen allerdings stehen gut: „Das Feedback, dass ich bisher zu dem Vorhaben bekommen habe, ist durch die Bank positiv. Alle freuen sich darauf, dass es endlich wieder losgehen kann.“

