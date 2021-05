Meuselwitzer Kohlebahn will historische Dampflok endlich auf die Schiene bringen

Meuselwitz

Große Freude bei den Mitstreitern der Meuselwitzer Kohlebahn: Der Verein kann sich über eine stattliche Finanzspritze freuen. Im Rahmen des Strukturwandel-Projekts „Innovationsregion Mitteldeutschland“ der Metropolregion Mitteldeutschland fließen insgesamt 164 000 Euro in die Vereinskasse. Das Geld wird dabei über das Modellvorhaben „Unternehmen Revier“ des Bundeswirtschaftsministeriums bereit gestellt – und soll bei den Kohlebahnern zügig Verwendung finden.

„Wilde Hilde“ soll endlich rollen

Konkret will der Verein mit dem Zuschuss zwei große Projekte angehen, von denen das größere bereits zur Jahrtausendwende für Aufsehen in Meuselwitz sorgte: Damals schwebte eine historische Schmalspurdampflok per Kran am Lokschuppen ein. Das Gefährt mit der seltenen Spurweite 900 mm – auch als „Wilde Hilde“ bekannt – beschäftigt die Kohlebahner seit ihrer Ankunft in der Schnauderstadt, wie Vereinschef Karsten Waldenburger erklärt. „Wir haben schon seit Erhalt der Lok immer wieder an ihr gearbeitet, hatten aber nie die nötigen Mittel, um sie fertig zu stellen“, schildert er die Situation.

Immer wieder war das Projekt dabei von Stolpersteinen und Rückschlägen begleitet. Das soll sich nun mit Hilfe der Förderung ändern, auch wenn noch nicht ganz klar ist, welche Summe am Ende tatsächlich unterm Strich steht. „Das wissen wir erst, wenn alle Angebote eingeholt sind. Die Preise sind krisenbedingt in manchen Bereichen ja deutlich gestiegen“, schätzt Waldenburger die Situation realistisch ein. Obendrauf kommen noch einmal all die bereits geleisteten Arbeitsstunden und Maßnahmen, die über die Jahre in das Gefährt gesteckt wurden. „Die Gesamtkosten dürften am Ende also deutlich höher liegen.“

Restaurierte Lok wäre echtes Pfund für Kohlebahner

Nichtsdestotrotz wäre eine umfassende Restaurierung der Lok ein echtes Pfund für die Kohlebahner. Denn: „Es ist eine der wenigen Dampfloks, die tatsächlich aus der Braunkohleindustrie stammt, sie war einst im Hannoverschen Revier im Bergbau im Einsatz“, umreißt der Vereinschef die Historie des Triebwagens. Mit einer Instandsetzung wäre es, so schätzt man auch auf Seiten der Metropolregion Mitteldeutschland, wohl die einzige betriebsbereite Schmalspurdampflok ihrer Art in der Republik und würde den Verein in die Königsklasse der Bahnbetreiber befördern. „Es ist einfach die Lok für uns“, freut er sich schon jetzt auf das Ergebnis.

Die „Wilde Hilde“ kam Anfang des Jahrtausends in Meuselwitz an. (Archivfoto) Quelle: Mario Jahn

Personenwagen soll luxuriöse Überarbeitung erhalten

Und auch auf das zweite angedachte Projekt richten sich bereits viele Blicke: „Wir planen zudem, einen unserer Personenwagen mit einem besonderen Flair auszustatten“, kündigt Waldenburger an. Der teils überdachte, teils offene Wagen solle eine exklusive Innenausstattung erhalten, „ein wenig Richtung Orientexpress gehen“. Mit dem Schritt wolle man gleichzeitig auch eine Verbindung zum Altenburger Herzogshaus ziehen: Schließlich habe auch der skatstädtische Regent über einen eigenen, entsprechend ausgestatteten Eisenbahnwagen verfügt. Nun gilt es, beide Projekte in den kommenden Monaten kräftig voranzutreiben. Bis zum 30. April 2022, so schreibt es die Förderrichtlinie vor, müssen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Coronakrise sorgt für Finanzsorgen – und Fahrgastzuwachs

Um dieses Ziel zu erreichen gilt es für den Verein auch, Eigenmittel einzubringen. Ein Umstand, der die Mitglieder vor neue Herausforderungen stellt, hat doch die Coronakrise auch in der Vereinskasse ihre Spuren hinterlassen. „Wir haben 2020 zwar gut gehaushaltet, leben durch den neuen Lockdown derzeit allerdings vom Eingemachten“, schildert Waldenburger die Situation. Hilfreich sei da, dass man mit der Sparkasse Gera-Greiz einen guten Partner im Rücken habe, der Zinsen und Tilgung gestundet habe. Und als der Fahrbetrieb im vergangenen Jahr wieder lief, habe auch der enorme Zuspruch geholfen, die Kassen wieder aufzufüllen. „Wir hatten teils bis zu 40 Prozent mehr Fahrgäste als üblich.“ Um die angedachten Großprojekte abzusichern, gelte es nun eben, andere Vorhaben zurückzustellen. „Wir müssen Prioritäten setzen“, gibt sich Waldenburger realistisch.

Fahrbetrieb könnte kommendes Wochenende starten

Zuerst richten sich aber nun alle Augen auf das kommende Wochenende. Dann, so habe man vom Landratsamt signalisiert bekommen, könne man den regulären Fahrbetrieb wieder aufnehmen. Die Kohlebahner seien vorbereitet, hätten ausgearbeitete Konzepte und könnten schnell starten. Und das mit hoffentlich ähnlich guten Fahrgastzahlen wie im vergangenen Jahr. „Wir hoffen darauf, dass auch dieses Mal viele Leute ihren Urlaub eher zuhause verbringen – und dann auch bei uns vorbeischauen“, so Waldenburger.

Von Bastian Fischer