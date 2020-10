Meuselwitzer Kulturausschuss berät über Weihnachtsmarkt

Meuselwitz

Spannend dürfte es in der kommenden Sitzung des Meuselwitzer Kulturausschusses zugehen. Wenn das Gremium am Dienstag zusammentritt, steht die Entscheidung darüber an, ob Meuselwitz in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt ausrichten wird – oder davon in Zeiten von Corona Abstand nimmt. Vor einigen Wochen hatte Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) die abschließende Entscheidung noch offen gelassen. Man wolle zunächst den Verlauf der als Ersatz für das ausgefallene Stadtfest durchgeführten „Meuselwitzer Herbstmusik“ abwarten. Die fiel dann indes bekanntlich wegen Dauerregens wortwörtlich ins Wasser (OVZ berichtete).

Auch die verschobene Jubiläumsausgabe des Stadtfestes heben sich die Ausschussmitglieder zur Sitzung erneut aufs Tableau. Beraten werden soll zur anstehenden Ausschreibung der Sause im kommenden Jahr. Daneben sind, wie üblich, Anfragen von Ausschussmitgliedern sowie von anwesenden Bürgern vorgesehen.

Anzeige

Die Sitzung des Ausschusses beginnt 18 Uhr in der Orangerie.

Von ovz