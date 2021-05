Meuselwitzer Kulturausschuss verschiebt Debatte um höhere Kita-Gebühren

Meuselwitz

In Meuselwitz wird es vorerst keine Erhöhung der Kita-Beiträge geben: Mit dieser Nachricht ging am Dienstag die Fraktion der Neuen Meuselwitzer Mitte (NMM) in den sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit den Stimmen von Linken und UWW sei es gelungen, die Debatte über die Anhebung vorerst aufs Jahresende zu verschieben, so die NMM.

Rolle: Erhöhung in Pandemiezeiten nicht zu vermitteln

Gefallen ist die Entscheidung dabei vor zwei Wochen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Kulturausschusses (KUS), wie Ausschussvorsitzende und NMM-Fraktionsvize Tina Rolle auf Anfrage mitteilt. Ein ausschlaggebender Grund sei dabei gewesen, dass man mit der Zuarbeit von Seiten der Verwaltung unzufrieden gewesen sei. „Die Eltern wurden etwa aus unserer Sicht im Vorfeld nicht richtig angehört, obwohl sie dies laut Kita-Gesetz müssen“, führt Rolle aus. Zudem sei eine Gebührenerhöhung in Pandemiezeiten schwer vermittelbar, da etwa ein Teil der Kinder durch Lockdowns gar keine Betreuung erhalten habe.

Rätselraten über Gründe

Konkret steht laut LVZ-Informationen eine Erhöhung von rund 50 Euro pro Kind und Monat im Raum. Fraglich ist aus Sicht von Eltern allerdings, auf welcher Basis diese zustande kommt. So habe Bürgermeister Udo Pick (FDP) etwa bereits im vergangenen Herbst erklärt, dass Meuselwitz sich beim Kostendeckungsgrad der Einrichtungen an den Landesschnitt annähern wolle, die Erhöhung dafür nötig sei, um Landeszuweisungen zur Haushaltskonsolidierung zu erhalten, erklärt Mutter Denise Lenz, die im KUS anwesend war. Andernorts werde hingegen darauf verwiesen, dass das Kita-Gesetz vorschreibe, die Verpflegungskostenpauschale der Einrichtungen auszuweisen, was Meuselwitz bislang noch nicht tue. In beiden Fällen stünde am Ende die Summe von 50 Euro.

Thema ist nicht vom Tisch

Ungeachtet dessen, was letztlich der Grund für die Erhöhung ist: Vom Tisch ist das Vorhaben trotz des Votums im Kulturausschuss nicht. Zwar ruht die Erhöhung laut Angaben aus dem Rathaus derzeit. Denkbar wäre allerdings, dass Bürgermeister Pick das Thema persönlich auf die Tagesordnung einer künftigen Stadtratssitzung setzt. Dann wäre es am Rat zu entscheiden, ob die Gebühren erhöht werden – oder dem Vorhaben eine Abfuhr zu erteilen.

Von Bastian Fischer