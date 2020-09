Meuselwitzer Linke will Stadtwerke-Gewinne für den Straßenbau verwenden

Meuselwitz

Mit einem Vorstoß, Teile der Gewinne des Eigenbetriebs Stadtwerke Schnaudertal (ESS) für den kommunalen Haushalt abzuziehen, hat die Meuselwitzer Linksfraktion zur jüngsten Stadtratssitzung für Diskussionen gesorgt.

Konkret hatte Stadträtin Angela Pechmann im Zuge des Entscheids über den Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs gefordert, 150 000 Euro aus den Gewinnen des Abwassergeschäfts dem Stadtsäckel zuzuführen. Für den ESS wären somit noch rund 230 000 Euro verblieben. Mit den so erhaltenen Mitteln könne die Stadt dann wiederum Straßenbaumaßnahmen finanzieren, die gemeinsam mit dem ESS realisiert würden, so Pechmanns Anregung.

Ablehnung beim Vize-Bürgermeister

Ein Vorstoß, der auf Seiten von Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) umgehend auf Ablehnung stieß. Rein rechtlich sei es für die Stadt nur möglich, die Anlagenkapitalverzinsung für sich zu reklamieren. Somit blieben unter dem Strich nur rund 32 000 Euro übrig, die zudem noch versteuert werden müssten – was dann einem Restbetrag von etwa 20 000 Euro entspreche, bilanzierte der stellvertretende ESS-Betriebsleiter Christian Hertzsch.

Geld, das darüber hinaus auch gar nicht zweckgebunden für Straßenbau in den Stadthaushalt eingestellt werden könnte, sondern in den allgemeinen Verwaltungshaushalt fließen würde – und damit lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts des großen städtischen Finanzlochs sei. „Es ist ohnehin immer so, dass wir die Gewinne unserer Rücklage zuführen, um im Folgejahr investieren zu können. Wenn das wegbricht, müssten wir am Ende sogar neue Kredite aufnehmen“, verdeutlichte Hertzsch die Auswirkungen einer Gewinnabführung.

Andere Möglichkeiten?

Angesichts dessen sei es für ihn sinnvoller, Möglichkeiten auszuloten, wie der ESS die Stadt künftig auf anderem Wege unterstützen könne, sagte BfM-Fraktionschef Lutz Hempel. Eine Argumentation, der die Mehrheit der Räte folgte: Der Linken-Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

