Meuselwitzer Radler ruft die Polizei – und landet im Knast

Meuselwitz

Sturzbetrunken ist am Dienstagabend ein 21-Jähriger durch Meuselwitz geradelt – und krachte in der Mühlgasse gegen 22.45 Uhr gegen einen geparkten Ford. Weil er den Wagen beschädigt hatte, rief er ordnungsgemäß die Polizei. Doch die Beamten rochen sofort die Alkoholfahne bei dem jungen Mann. Ein Test zeigte einen Wert von knapp drei Promille an. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Radfahrer auch noch ein Haftbefehl vorlag. So ging es für ihn nach der Blutentnahme nicht nach Hause, sondern direkt in eine Jugendarrestanstalt.

Von OVZ