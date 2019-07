Meuselwitz

Rolf Langheinrich blickt am Mittwoch in der Meuselwitzer Bismarckresidenz auf die Anfänge seiner Verkehrserziehertätigkeit in Thüringen zurück. „Meine erste Verkehrsschulung hab ich 1965 abgehalten, weil mich der Nachbar gefragt hat. Du bist doch bei den Weißen Mäusen, meinte der. Ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich war, vor den zwanzig Mann zu sprechen.“ Die Aufregung hat sich schnell gelegt und Rolf Langheinrich ist viele Jahre in Greiz, Gera und dem Altenburger Landkreis im Auftrag der Verkehrswacht unterwegs.

Der 81-Jährige erhält für besondere Verdienste um die Sicherheit im Straßenverkehr die Goldene Ehrennadel der Landesverkehrswacht Thüringen nebst Urkunde. Geschäftsführerin Dagmar Lemke kommt dafür aus Erfurt an die Schnauder, um die Würdigung für das langjährige Engagement Rolf Langheinrichs persönlich vorzunehmen. Auch der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick schaut vorbei und schließt sich den Dankesworten an.

Erinnerungen an die Anfänge

Unter den Gratulanten an diesem Vormittag ist auch Klaus-Dieter Tolle, Vorsitzender der Verkehrswacht Gera. Er weiß genau, was sein ehemaliger Kollege gerne mag, und hat einen kleinen, mit Wurst bestückten Präsentkorb dabei. „Der hat nicht lange Bestand“, kommentiert der Beschenkte.

In seiner Laudatio verweist Tolle auf die Gründung der Geraer Verkehrswacht, an der 1991 auch Rolf Langheinrich beteiligt war: „Die alte Ost-Tradition Verkehrsteilnehmerschulung müssen wir schon weiterführen. Aber Anfang der 90er-Jahre kamen nicht viele. Die Leute hatten andere Sorgen. In Rolfs Glanzzeiten hatten wir im Jahr 300 Veranstaltungen.“ Das Problem der Verkehrswacht ist: Sie ist ehrenamtlich. Klaus-Dieter Tolle meint dazu: „In der Grundschule übernimmt die Polizei die Verkehrserziehung. Aber dann verliert sich das. Rolf hat da einen ganz wichtigen Part geleistet.“

Dessen Hauptaugenmerk lag neben Schulklassen auch auf Verkehrsteilnehmerschulungen für Erwachsene. „Interesse ist vor allem bei den älteren Altersstufen, weil die sich unsicher werden. Dann lassen die sich mal auffrischen.“ Auf achtzig Veranstaltungen kam er im Jahr.

Bis zu 100 Mann pro Schulung

Auch im Landkreis Altenburg war Rolf Langheinrich überall unterwegs: von Langenleuba-Niederhain bis Meuselwitz. Die meisten Leute hatte er immer in Lucka: „Das waren 100 Mann pro Schulung. Da standen die an wie früher nach den Bananen.“ Eigentlich durften nur 20 Teilnehmer zugelassen werden, aber er hat nie jemanden weggeschickt. „Die wären doch nie wieder gekommen.“ Eine dieser Verkehrsschulungen hat ihm 2010 das Leben gerettet. Als er während des Vortrags einen Schlaganfall erleidet, erkennt das eine Teilnehmerin und bringt ihn sofort ins Klinikum Altenburg.

Rolf Langheinrichs besonderer Dank gilt am Mittwoch seinem Sohn Matthias, der die gesamte Veranstaltung gemeinsam mit seiner Partnerin organisiert hat – inklusive Büfett. „Ich habe die Ehrung meines Vaters selber angestoßen. Schade, dass da nicht mal eine obere Behörde auf die Idee kommt. Das Hauptamt wäre ohne das Ehrenamt nichts.“

Von Dana Weber