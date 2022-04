Meuselwitzer Stadtfest-Alternative: Das sagen die Vereine zu den Plänen

Meuselwitz

Der Plan des Meuselwitzer Bürgermeisters Ronny Dathe (parteilos), im Sommer einen Tag der Vereine zu veranstalten, ist auf ein geteiltes Echo gestoßen. Zwar stehen viele Vereine an der Schnauder dem Vorhaben positiv gegenüber, kritisieren aber die fehlende Kommunikation der Stadtverwaltung im Vorfeld und den Termin am 6. August. Während einige Ehrenamtliche schon ziemlich konkrete Ideen für einen Beitrag zur Alternative des zum dritten Mal in Folge ausfallenden Stadtfests haben, lehnen andere eine Beteiligung vollends ab.

FSV will Teil der Organisation übernehmen

Fast Feuer und Flamme ist der mit knapp 260 Mitgliedern größte Meuselwitzer Verein, der FSV. „Wir finden das Vorhaben grundsätzlich schön und haben der Stadt bereits angeboten, mitzumachen“, sagt der Vorsitzende Christopher Köhler, der die wiederholte Absage des Stadtfests „sehr unschön“ findet. „Wir können uns vorstellen, einen Teil der Organisation und die Versorgung mit Speisen und Getränken zu übernehmen.“ Schließlich habe man da nicht nur wegen zahlreicher Fußball-Feste sowie als Veranstalter von Oster- und Herbstfeuern, sondern auch aus 25 Jahren Beteiligung am Stadtfest ausreichend Erfahrung.

Den Termin mitten in den Sommerferien findet der FSV-Chef relativ unproblematisch. „Bei uns richtet sich viel nach der Fußball-Saison, die Anfang August schon läuft“, begründet Köhler, der trotz Urlaubszeit ausreichend Helferinnen und Helfer sieht. Einziger Kritikpunkt: die fehlende Kommunikation im Vorfeld. „Schade, dass der Termin nicht vorabgestimmt wurde“, sagt der Ehrenamtliche, der selbst als Stadtrat vorab nichts von den Alternativ-Plänen wusste. Wie sich der eigene Beitrag konkret ausgestaltet, hänge nun „von den anderen Vereinen ab“. Dass es wird, bezweifelt er nicht: „Die Leute dürsten nach Zusammenkommen und einem Fest.“

ZFC-Chef will, aber Ehrenamt nicht überstrapazieren

Das sieht Hubert Wolf ähnlich. „Aufgrund unserer Größe kann ich mir gut vorstellen, dass wir der Stadt ein Angebot machen, uns zu beteiligen“, erklärt der ZFC-Präsident. „Denn es geht hier um die Pflege von Freundschaft und Zusammenhalt und wenn man etwas tun kann, um die Lebensqualität aller in Meuselwitz zu erhöhen, sollte man das tun.“ Was und wie konkret möglich sei, werde man nächste Woche auf einer urlaubs- und krankheitsbedingt verschobenen Präsidiumssitzung beraten.

Allerdings gab Wolf zu bedenken: „Wir dürfen aber die Ehrenamtlichen auch nicht überstrapazieren und müssen sehen, wie viele Leute da sind. Schließlich ist August Ferienzeit. Dafür ist das Wetter da meist besser als im September.“ Und wenn man ein Zelt weglassen könne, habe man auch etwas gewonnen.

Schachverein kann sich Turnier vorstellen

Um das Problem mit der Ferienzeit weiß auch Torsten Kohl. Denn der Chef des Meuselwitzer Schachvereins ist just zum geplanten Termin mit seiner Familie im Urlaub. Von einer Beteiligung abschrecken lässt sich der Denksportler davon aber nicht. „Wir versuchen präsent zu sein, wollen ein Turnier veranstalten“, sagt der Trainer und nennt als möglichen Ort dafür den Bürgertreff. Organisieren müssten das dann eben andere im Verein. „Wir versuchen flexibel zu sein, zumal zum Stadtfest im September zu über 50 Prozent schlechtes Wetter war.“

Kohlebahn nur mit „Schmalspurbeteiligung“

Auch von den Freiwilligen Feuerwehren der Schnauderstadt ist mehrheitlich zu vernehmen, dass sie sich beteiligen wollen. Prinzipiell gilt das auch für den Kohlebahn-Verein. „Wir werden uns nicht ausklinken, aber nur im Schmalspurbereich mitmachen“, kündigt der Vorsitzende Karsten Waldenburger an. Mehr als eine Präsentation an einem kleinen Stand sei nicht drin. Grund: Knapp zwei Wochen später will man die Westerntage durchführen. „Da haben wir volles Programm und weder Kraft noch Zeit, in etwas anderes einen Riesenaufwand reinstecken zu können.“

Kritik bis hin zum „Armutszeugnis“

Angesichts dessen sieht Waldenburger die Terminwahl des Vereinsfests als „nicht die günstigste“ an. Deswegen wäre es besser gewesen, den Termin „vorher abzustimmen“. Zudem verweist er auf einige Vereine, die durch Corona so gebeutelt sind, dass sie kurz vor der Auflösung stünden oder schlicht personell nicht die Möglichkeiten haben, sich zu beteiligen.

Noch deutlicher ist die Kritik am Tag der Vereine, für den die Stadt Festplatz und Stände zur Verfügung stellen will und der Rest von den Ehrenamtlichen kommen soll, aus einem anderen Meuselwitzer Klub. „Das ist ein Armutszeugnis für die Stadt“, sagt ein Vorstandsmitglied, das nicht namentlich zitiert werden möchte. Zumal ein Verein genau genommen seine Satzung ändern müsste, um etwa gastronomische Versorgung anbieten zu können. „Von einer etwaigen Steuerpflicht und weiteren Problem wie der Urlaubszeit ganz zu schweigen.“

