Meuselwitzer Stadtfest: Schluss mit dem Herumlavieren

Meuselwitz

Blickt man auf die jüngere Geschichte des Meuselwitzer Stadtfestes, kommt man als neutraler Beobachter aus dem Stirnrunzeln bald nicht mehr heraus: Erst sollte die Sause auf einen gänzlich neuen Termin verlegt und um ein Jahr verschoben werden. Als fest stand, dass beides vom Tisch war, kam eine intensive Debatte darüber auf, wer sich denn nun eigentlich genau um die Ausrichtung bewirbt. Und nun will man erneut abwarten, bis auch wirklich jede Eventualität geklärt ist.

Leben mit dem Risiko

„Ja, was denn nun?“, möchte da Mancher dem Kulturausschuss entnervt entgegen rufen. „Dieses elende Herumeiern muss doch auch mal ein Ende finden.“ Und ja, wirklich mit Ruhm bekleckert haben sich die Entscheider auch zur jüngsten Sitzung nicht. Da wurde viel diskutiert, aber wenig konkretes gesagt.

Allerdings – auch das gehört zu Wahrheit – sind die Ausschussmitglieder auch in einer verdammt verzwickten Situation. Schließlich betritt man – Stichwort Corona – mit einer wie auch immer gearteten Ausrichtung in diesem Jahr völliges Neuland. Egal wie groß oder klein die Sause am Ende auch ausfällt, egal, wie gut sich der Veranstalter vorbereitet – das Risiko sitzt immer mit am Tisch.

Das allerdings ist inzwischen auch jedem Gast bewusst. Der Umgang mit der Pandemie hat sich zum Alltag für viele Menschen entwickelt. Und man hat gelernt: Wer Umsicht walten lässt, muss auf Vergnügen nicht gänzlich verzichten.

Unbeschwerte Stunden in ungewissen Zeiten

Entsprechend liegt der Ball jetzt wieder beim Ausschuss. Will man ein Fest, das vielleicht nicht dem ursprünglichen Jubiläumsgedanken vollkommen gerecht wird, das aber immerhin gerade in diesen oft unangenehmen Zeiten ein paar unbeschwerte Stunden für Einwohner und Gäste verspricht? Oder ist die Angst vor dem Risiko zu groß, will man kein Negativbeispiel setzen? Beide Standpunkte sind verständlich, sie müssen aber auch endlich einmal klar kommuniziert werden. Zumindest das sollte doch möglich sein.

Von Bastian Fischer