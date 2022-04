Meuselwitzer Stadtfest fällt erneut aus, aber es gibt eine Alternative

Meuselwitz

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Nicht aber für Meuselwitz und sein Stadtfest. Hier sind eher aller schlechten Dinge drei. Denn die traditionsreiche Veranstaltung, die immer am ersten September-Wochenende stattfindet, fällt auch dieses Jahr aus – und damit zum dritten Mal in Folge. Grund: Niemand will die Sause ausrichten.

Zwei Ausschreibungen – kein Bewerber

„Wir haben zwei Mal ausgeschrieben – vergangenes und dieses Jahr“, sagte Bürgermeister Ronny Dathe (parteilos) dazu ziemlich zerknirscht. Aber beide Male habe es keinen einzigen Bewerber gegeben. Damit hat das ohnehin in den vergangenen Jahren deutlich nachlassende Interesse bei Veranstaltern einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Nachdem die 30. Auflage des Stadtfests bereits 2020 wegen Corona verschoben worden war, fiel es auch im Vorjahr der Pandemie und den damit verbundenen Auflagen zum Opfer. Und weil die Stadt ein zwei- oder dreitägiges Fest weder finanziell noch personell aus eigener Kraft stemmen kann, müssen die Meuselwitzerinnen und Meuselwitzer weiter auf die Jubiläumsausgabe warten.

Derzeit ist unklar, ob und wann die Meuselwitzer – wie hier 2019 – vor dem Rathaus wieder Trubel beim Stadtfest erleben werden. Quelle: Jörg Reuter

Tag der Vereine als Fest-Alternative

„Das ist sehr ärgerlich“, meinte Dathe. Angesichts der weiter bestehenden Planungsunsicherheit findet er das fehlende Veranstalter-Interesse aber auch „verständlich“. Den Kopf in den Sand stecken wollte der Rathauschef aber deswegen nicht. Und so will er nun seine Idee einer Alternative umsetzen: einen Tag der Vereine, der am 6. August stattfinden soll. „Damit mal wieder was passieren kann in Meuselwitz und gemeinsam ein Fest gefeiert wird“, so Dathe.

Meuselwitz sucht Programm und bietet Platz und Stände

Wie der Name nahelegt, sucht man dabei Vereine der Schnauderstadt, „die mit einem kulturellen Programm zur Ausgestaltung des Tages beitragen können; Vereine, die Speisen und Getränke etc. anbieten; Vereine, die sich vorstellen möchten“, wie es in einem im Boten von der Schnauder am Wochenende veröffentlichen Aufruf heißt. Dieser wurde den Ehrenamtlichen bereits am Freitag per Mail übersandt, was ziemlich überraschend, weil ohne Vorwarnung kam. Schon die Uhrzeit der Mail – 11.55 Uhr – darf hier sinnbildlich verstanden werden: Es ist fünf vor zwölf.

Im Gegenzug für inhaltliche und personelle Beteiligung bietet die Stadt den Vereinen – ähnlich wie beim Weihnachtsmarkt – einen „Festplatz in der Innenstadt, Unterstützung mit Festmöbeln und Verkaufsständen etc.“ Dass weder er noch jemand anderes aus dem Rathaus vorab das Gespräch mit den Ehrenamtlichen suchte, begründet Dathe damit, dass man das Angebot zügig „publik machen wollte, um zu sehen, wie die Resonanz ist“. Meldeschluss ist übrigens der 9. Mai.

Auch weil die als Ausgleich für das 2020 abgesagte Stadtfest stattfindende Herbstmusik ins Wasser fiel, weicht man mit dem geplanten Vereinsfest nun in den Hochsommer aus. Quelle: Mario Jahn

Termin mitten in Ferien ging Abwägung voraus

Dass der angepeilte Termin am 6. August mitten in den Ferien liegt und damit nicht der allergünstigste ist, ist dem Bürgermeister bewusst. „Wir wollten in die Sommermonate, um mehr Planungssicherheit zu haben, brauchten aber auch noch etwas Zeit zum Planen“, erklärte Dathe das Dilemma. „Denn niemand weiß, was im September ist.“ Weder mit Corona, noch vom Wetter her. „Daher war es eine Abwägung mit dem Risiko, dass jemand nicht kann.“

Dathe denkt dennoch, „dass Potenzial da ist“, weil der Aufwand überschaubar sei und „jeder davon profitiert“. Es sei kein Ersatz fürs Stadtfest, so der Bürgermeister. „Das haut schon von den Dimensionen her nicht hin. Aber vielleicht entwickelt sich daraus etwas.“

Von Thomas Haegeler