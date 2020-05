Meuselwitzer Stadtfest hängt weiter in der Schwebe

Meuselwitz

Kommt es oder kommt es nicht? Diese Frage dürften sich in Zeiten der Corona-Krise momentan viele Meuselwitzer mit Blick auf ihr 30. Stadtfest stellen. Die Antwort, die darauf zur jüngsten Sitzung des Kulturausschusses gegeben wurde, dürfte nicht jedem gefallen: Möglicherweise – wenn die Vorzeichen stimmen.

Vorbereitungen könnten jederzeit wieder starten

Stand jetzt, so Heribert Benndorf, der den Ausschussmitgliedern in Vertretung von Sohn Max – der die Sause 2020 erstmals federführend als Veranstalter betreut – Rede und Antwort stand, halte man an den bisherigen Planungen fest. „Auf Organisationsseite ist alles klar, unsere Partner sind vorbereitet und könnten jederzeit in die Umsetzung starten“, erklärt er auf OVZ-Nachfrage. Schwieriger sei es derzeit eher, die von der Stadt eingeforderte Einbindung der örtlichen Vereine in das Festgeschehen zu stemmen. Diese könnten sich in der derzeitigen Lage nicht zu Besprechungen treffen – und entsprechend auch nicht ihre Beteiligung planen.

Anzeige

Beschränkungen quasi nicht umsetzbar

Letztlich, so Benndorf, hänge aber alles vom weiteren Verlauf der Krise ab. Das derzeit bundesweit geltende Verbot von Großveranstaltungen ist vorerst bis 31. August befristet – das Stadtfest würde vier Tage später starten. Entscheidend sei zudem, wie streng die weiteren Auflagen für Veranstaltungen ausfallen. „Wenn es weiter massive Beschränkungen gibt, ist das Fest eigentlich nicht machbar“, bleibt Benndorf realistisch. Einlassregelungen oder eine Besuchergrenze seien in Meuselwitz quasi nicht umsetzbar. Nicht zuletzt deshalb bat Benndorf Kulturausschuss und Verwaltung um einen Aufschub der endgültigen Entscheidung. Zur Sitzung am 14. Juli, so seine Anregung, solle dann abschließend der Daumen gehoben oder gesenkt werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Endgültige Entscheidung vertagt

Eine Herangehensweise, die im Ausschuss nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß. „Ich halte anderthalb Monate für die Vorbereitung für reichlich knapp“, so die Vorsitzende Tina Rolle auf Anfrage. Das habe sie auch gemeinsam mit Lutz Hempel (BfM) zu bedenken gegeben – letztlich fiel die Entscheidung dennoch für die Vertagung.

Sollte am Ende schließlich die Absage stehen, hält sich zumindest der verwaltungstechnische Aufwand in Grenzen: Der Vertrag zwischen Stadt und Veranstalter ist bislang noch nicht unterschrieben.

Von Bastian Fischer