Meuselwitz

An der Schnauder ist ein Streit um den Wochenmarkt entbrannt. Bürgermeister Udo Pick ( FDP) hatte dessen Schließung bis mindestens Ende Januar verfügt (LVZ berichtete). Diese Entscheidung wird nun insbesondere von der Stadtratsfraktion Neue Meuselwitzer Mitte (NMM) kritisiert. Fraktionschefin Antje Ulich fordert Pick auf, den Markt sofort wieder zu eröffnen, allerdings nur mit Lebensmittelangeboten.

Bereits am 5. Januar habe sie gemeinsam mit SPD-Fraktionschef Eberhard Hanisch den Bürgermeister aufgefordert, „das Markttreiben auf den Frischemarkt, analog der Stadt Altenburg zu beschränken“, sagte Ulich der LVZ. Das bisherige Vorgehen, auch Textilien und Nonfood-Artikel zuzulassen, würde die ortsansässigen Gewerbetreibenden benachteiligen. „Während auf dem Markt diese Artikel verkauft werden dürfen, werden die Geschäfte, welche sich oft an Spendenaufrufen beteiligen und mit ihren Schaufenstern und Angeboten für Leben in der Stadt sorgen, benachteiligt und ausgebremst“, erklärte Ulich.

NMM geht auf Distanz zu Pick

Der Bürgermeister habe aber nun eigenmächtig entschieden, den Markt vorerst komplett zu untersagen. „Dies war nicht unser Ansinnen. Eine Information über dieses Vorgehen an den Stadtrat oder zumindest an alle Fraktionsvorsitzenden, ist nicht ergangen.“ Deshalb distanziere sich die NMM in höchstem Maße von dieser Entscheidung und dem Vorgehen des Bürgermeisters.

Gleichzeitig mit dieser Erklärung veröffentlichten NMM und SPD einen gemeinsamen Beschlussantrag. Danach soll der Bürgermeister beauftragt werden, die Zulassung zum Wochenmarkt dahingehend einzuschränken, dass für den Zeitraum der coronabedingten Ladenschließungen lediglich ein Frischemarkt stattfindet. Überdies soll Pick beauftragt werden, das Gesundheitsamt des Landkreises aufzufordern, regelmäßige Kontrollen zur Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen im Marktbereich von Meuselwitz durchzuführen und die entsprechenden Schilder zur Eingrenzung des Marktbereiches aufzustellen. Mit dieser Lösung werde die Ungleichbehandlung der vom Verkaufsverbot betroffenen Meuselwitzer Händler in den Geschäften beendet, heißt es.

Wer entscheidet über Beschluss-Antrag?

Noch aber ist unklar, wer über diesen Antrag entscheidet und wann. Für eine Abstimmung zur Sitzung des Kulturausschusses am Dienstagabend wurde er offenbar zu spät eingereicht.

Die Aussetzung des Wochenmarktes hatte Pick mit dem hohen Infektionsgeschehen im Landkreis begründet. Parallel wolle man so auch einer Ungleichbehandlung der Marktteilnehmer vorbeugen.

Zum Jahresende nämlich hatte die Stadtverwaltung zum Markt auch Händler zugelassen, die keine Waren des täglichen Bedarfs sondern etwa Bekleidung oder Accessoires verkauften. Eine Entscheidung, die unter anderem von Eberhard Hanisch kritisiert worden war, der eine Ungleichbehandlung der stationären Händler in der Meuselwitzer Innenstadt gegeben sah, die im Zuge des neuerlichen Lockdowns ihre Läden schließen mussten.

UWG unterstützt Aussetzung des Marktes

Unterstützung für die Aussetzung des Marktes bekommt Pick von seinem Stellvertreter Klaus-Peter Liefländer. „Ich halte diese Entscheidung für richtig“, sagte der UWG-Fraktionschef der LVZ. Es sei nicht in Ordnung und auch nicht zulässig, einzelne Händler undifferenziert auszuschließen, zumal die Frische-Produkte ohnehin viel weniger oder gar nicht nachgefragt würden als die Non-Food-Angebote. Wichtiger aber sei, dass eine klare Regelung für Wochenmärkte das Landratsamt oder die Landesregierung treffen müssen, die dies aber nicht tun, sagte Liefländer. Also müsse die Stadtverwaltung allein entscheiden, die dies nun getan habe.

Anders ist die Lage in Altenburg: Dort fand am Mittwoch ein Wochenmarkt statt – allerdings waren Non-Food-Händler von der Teilnahme ausgeschlossen. Auch in Schmölln soll der Markt am Donnerstag planmäßig öffnen.

Von Jens Rosenkranz