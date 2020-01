Meuselwitzer Stadtrat erteilt Vergabe der Straßenreinigung eine Abfuhr

Meuselwitz

Man hätte angesichts der Tagesordnung des jüngsten Meuselwitzer Stadtrates mit vielem rechnen können. Nicht jedoch mit einer wahren Mammutsitzung, während der die Emotionen hochkochten und die schließlich in einem Paukenschlag mündete.

Entzündet hatte sich die hitzige Debatte an der anstehenden Vergabe der Straßenreinigung. Bereits im Mai war ein Antrag der Linken-Fraktion, eben jene Leistungen auf den Eigenbetrieb Stadtwerke Schnaudertal (ESS) zu übertragen, beim anschließenden Votum krachend gescheitert (OVZ berichtete). In Konsequenz war die Leistung ausgeschrieben worden.

Einziges Angebot sorgt für hitzige Debatte

Das Ergebnis trieb den Räten nun die Sorgenfalten auf die Stirn. So liege das Angebot der Firma Remondis, dem einzigen Bewerber, bei rund 121 000 Euro jährlich und damit deutlich über den kalkulierten 81 000 Euro, bilanzierte Bauamtsleiterin Kathrin Seifert. Eine Teuerung, die der Anbieter unter anderem mit hohen Vorhaltungskosten für Kehrmaschine, Personal und weiteren Fuhrpark begründe. Auch der nun nur noch monatliche Reinigungsturnus würde von Remondis auf die Kommune umgelegt werden.

Für echte Zornesröte im Räte-Rund sorgte allerdings die Aussage Seiferts, dass der Vertrag für ganze vier Jahre vergeben werden solle. Das, kritisierte Eberhard Hanisch ( SPD), sei in den vorangegangenen Beratungen des Bauausschusses so nie kommuniziert worden. „Wir haben immer gesagt, dass wir ein Jahr lang den neuen Turnus überprüfen und dann als Rat über das weitere Vorgehen entscheiden.“ Deshalb und da die neue Zeitspanne in der Vorlage an keiner Stelle genannt werde, könne er der Vergabe nicht zustimmen.

Immer mehr Unwägbarkeiten

Eine Sichtweise, der sich in der Folge nach und nach alle Fraktionen anschlossen – auch, da sukzessive immer mehr Unwägbarkeiten zu Tage traten. So habe Remondis der Stadtverwaltung im Bietergespräch deutlich gemacht, dass man nur bis zum 28. Februar bereit sei, die eingeplanten Fahrzeug- und Personalkapazitäten für Meuselwitz vorzuhalten. „Wenn wir danach noch mal ausschreiben müssen, dürften die Kosten noch höher liegen“, so Seifert.

Den nächsten warnenden Hinweis gab Zentralamtsleiterin Heike Schädlich: Da man sich in der vorläufigen Haushaltsführung befinde, müsse man die Vertragsvergabe womöglich an das Inkrafttreten des Haushalts knüpfen – wobei derzeit noch offen sei, wann der Etat beschlossen werden könne. Sollte Remondis deshalb einen Rückzieher machen und keine andere Lösung gefunden werden, warf Kathrin Seifert ein, sei man letztlich womöglich gezwungen, die Bürger zum Kehren zu verpflichten.

Räte fühlen sich unter Druck gesetzt

Einlassungen, die durch die Fraktionsreihen hinweg für Empörung, mitunter Fassungslosigkeit sorgten. Die Wortmeldungen im Anschluss waren hart: Man werde unter Druck gesetzt, hieß es, von einer Katastrophe und fataler Kommunikation war die Rede.

Vorwürfe, die Seifert zurückwies. „Wir haben nie gesagt, dass es nur ein Einjahresvertrag sei, haben nichts blockiert und nichts hinter dem Berg gehalten.“ Trotzdem seien womöglich Löcher in der Kommunikation entstanden.

Am Ende war es Angela Pechmann (Linke), die die Wogen zumindest etwas glättete. Ohne konkrete Änderungen an der Vorlage könne der Beschluss nicht fallen. „Dann können wir hier auch abbrechen.“ Was auch geschah: Bei zwei Nein-Stimmen wurde der Vorschlag in die Ausschüsse zurück verwiesen.

Von Bastian Fischer